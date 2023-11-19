Для Park Beyond 15 декабря выйдет дополнение, вдохновлённое анимационным фильмом "Побег из курятника 2"

Издатель и разработчик видеоигр Bandai Namco Entertainment объявил о партнерстве с анимационной студией Aardman, удостоенной премии «Оскар», чтобы 15 декабря представить "Побег из курятника 2" в Park Beyond для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Релиз тематического парка совпадет с глобальным выпуском фильма на Netflix.
В этом DLC, посвященном выходу фильма, появятся два новых пернатых аниматора, причудливые каботажные автомобили и модули, а также два новых веселых плоских аттракциона, на которых посетители смогут хорошо провести время. Игрокам не следует класть все яйца в одну корзину: в великолепном парке развлечений повсюду разнообразные темы, а тематический мир Chicken Run: Dawn of the Nugget добавит сотни новых предметов декораций, чтобы создать совершенно новую атмосферу сельской местности.
побег и трешатника