Park Beyond получила крупное обновление 2.0 и первый DLC

Симулятор парка, в котором вы можете быть как творческим дизайнером, так и ответственным менеджером. Вы сами решаете, какой стиль и атмосферу хотите придать своему парку, и какие гости вам интереснее.

В Park Beyond вы не ограничены реальностью: вы можете использовать специальную функцию «импоссификации», чтобы превратить обычные аттракционы в невероятные и фантастические. Например, вы можете сделать колесо обозрения с двумя кольцами, вращающимися в разные стороны, или пиратский корабль, который разделяется на три части и крутится вокруг своей оси. Вы также можете импоссифицировать своих сотрудников и магазины, чтобы они были более эффективными и забавными.

Кроме того, у вас есть возможность изменять ландшафт своего парка с помощью инструментов терраформирования. Вы можете создавать горы, озера, пещеры и другие элементы природы, чтобы сделать свой парк более разнообразным и красивым. Также можно украсить свой парк тысячами декораций разной тематики, чтобы создать уникальную атмосферу для своих гостей.

В роли менеджера парка вы должны заботиться о финансах и посетителях. Вам необходимо строить аттракционы и киоски так, чтобы они приносили прибыль и удовлетворяли потребности разных категорий гостей. Вы также должны нанимать и управлять персоналом, который будет обслуживать ваш парк. Вы можете использовать тепловые карты, чтобы анализировать настроение посетителей и оптимизировать работу вашего парка.