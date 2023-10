Park Beyond получила крупное обновление 2.0 и первый DLC ©

Издатель Bandai Namco Europe и разработчик Limbic Entertainment сегодня реализуют для ПК бесплатное обновление 2.0 для Park Beyond, игры по управлению тематическим парком, выпущенной ранее в этом году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Это же обновление будет доступно для PlayStation и Xbox 18 октября.

Принимая во внимание отзывы сообщества, патч 2.0 внесет значительные улучшения, включая оптимизацию производительности, поведение камеры, создание американских горок, размещение элементов и многое другое, чтобы игроки могли получить наилучшие впечатления от игры в Park Beyond.

В этом бесплатном обновлении также появилась платформа обмена парками и префабами на базе mod.io. От самого маленького элемента декора до индивидуальных магазинов или аттракционов и полноценных парков — игроки могут делиться своими творениями с друзьями и со всем миром на всех платформах через меню «Контент сообщества».

Наконец, сегодня также отмечается выпуск первого тематического слова Park Beyond, Beyond eXtreme, которое добавляет атмосферу экстремального спорта 90-х в любой парк с двумя новыми миссиями, сумасшедшими артистами, новыми аттракционами, разработанными для смельчаков, и множество декораций, создающих взрывную атмосферу для посетителей. Beyond eXtreme входит в состав Annual Pass и доступна для покупки отдельно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.