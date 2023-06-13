Релизный трейлер симулятора парка развлечений Park Beyond ©

Bandai Namco и Limbic Entertainment представили релизный трейлер своего симулятора парка развлечений Park Beyond, который выходит 16 июня.

Впервые мы услышали о новой экономической стратегии, направленной на создание тематического парка, полного аттракционов, в 2021 году - проектом занималась немецкая студия, ответственная за такие проекты, как Tropico 6, Might & Magic: Heroes VII или Memories of Mars. В последующие месяцы команда делилась результатами своей работы и сообщала нам об аттракционах, привлекающих горстки известных брендов, а теперь начался решающий обратный отсчет до запуска.

Создавая игровой парк, мы попытаемся удовлетворить потребности различных клиентов - инструменты терраформинга позволят нам подготовить холмы, на которых мы построим различные американские горки, карты активности помогут понять сложный и динамичный процесс удовлетворения гостей, а модификация различных частей парка заставит наше предприятие систематически меняться и привлекать новых гостей.