Симулятор парка развлечений Park Beyond получил DLC на тему мультфильма Побег из курятника 2

Park Beyond, изданная Bandai Namco Entertainment America, в сотрудничестве с анимационной студией Aardman, удостоенной премии Оскар, получила тематический мир Chicken Run: Dawn of the Nugget. Это дополнение посвящено фильму Netflix «Побег из курятника 2».

В этом DLC игроки получат доступ к двум новым картам, вдохновленным фермами Fun-Land и Куриной деревней из фильма. Первый — это яркий и радостный мир, скрывающий зловещие дела, а второй переносит игроков в деревню в лесу.

В комплект входит более 280 новых декоративных предметов, которые помогут воссоздать сверхъестественную атмосферу Куриной деревни, фермы Fun-Land и фабрики. Красочные искусственные травяные холмы, арки в форме солнца и лесные пейзажи, а также мирадоры и непроницаемые стены добавлены для тех, кому действительно понравился внешний вид завода с высоким уровнем безопасности. В этом тематическом мире также представлены новые плоские аттракционы и их «Impossifications», а также горки, автомобили и модули, которые еще больше развлекут посетителей, а игроки смогут создавать самые уникальные парки.

Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World выходит вместе с обновлением 2.3, в котором добавлен тип монорельсовой дороги и новая бесплатная тема High Fantasy, а также дополнительный новый контент, включая объекты декораций, артистов, аниматронику и многое другое.

Chicken Run: Dawn of the Nugget Theme World уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.