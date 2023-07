Новая лига Path of Exile, Испытание предков, выходит 18 августа ©

На ExileCon была представлена новая лига для первой Path of Exile под названием Испытание предков (Trial of the Ancestors), и она стартует 18 августа. В Испытании предков появится новая механика лиги, в которой вы создаете команду для участия в гладиаторских боях в турнирной обстановке. Как и в большинстве лиг PoE, вместе с новой лигой будет запущено множество нового контента.

С точки зрения игрового процесса новая механика лиги, безусловно, выглядит уникально. Похоже, игроки создадут свою собственную команду с уникальными навыками и предметами, чтобы сражаться с врагами, управляемыми ИИ. По мере прохождения турнира ваши награды будут увеличиваться, побуждая вас создавать лучшую команду для каждого боя.

Трейлер Trial of the Ancestors также показал новый контент, который появится в лиге: