Path of Exile побила свой новый рекорд по количеству игроков ©

Path of Exile, популярная ARPG, вышедшая 9 лет назад, популярна как никогда, побив свой предыдущий рекорд одновременного онлайна на 50 000 игроков. Отчасти это связано с новым огромным обновлением, а отчасти с тем, что бета-версия Diablo 4 закончилась, и люди отчаянно ищут, чем заполнить пустоту.

Path of Exile: Crucible установила новый рекорд в 321 180 одновременных игроков, побив наш предыдущий рекорд более чем на 50 000 одновременных игроков. Огромное спасибо всем, кто присоединился к нам до сих пор.

Прежде всего, предполагать, что Path of Exile - это всего лишь промежуточная версия Diablo 4, значит преступно недооценивать ее. Хотя игра, несомненно, вдохновлена играми Diablo прошлых лет, особенно теми, которые были выпущены до Diablo 3 2012 года, она в значительной степени сформировала свою собственную индивидуальность за время своего долгого и последовательного пути с множеством существенных бесплатных обновлений и преданной фанатской базой.

Если взглянуть на ее график в Steam, который не отражает полной картины, поскольку Path of Exile доступна и на других платформах, становится ясно, что крупное расширение Crucible оказало значительное влияние. Тем не менее, нельзя отрицать приток игроков, которые проверяют игру после того, как им закрыли доступ к бете Diablo 4.

Path of Exile: Crucible - это насыщенное расширение с изменениями для нескольких классов, улучшениями эндгейма, новыми навыками и предметами и многим другим. Это определенно неплохое время, чтобы проверить его, тем более что мы уже некоторое время не слышали новостей о Path of Exile 2.