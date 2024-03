Разработчики Path of Exile показали Twitch Drops, который получат игроки за просмотр трансляций "GGG Live"

В этот четверг приходите смотреть GGG Live, чтобы узнать всё о Path of Exile: Некрополь и последние новости о Path of Exile: 2, и сможете получить заплечное украшение страданий с помощью Twitch Drops.

Как принять участие

Просто привяжите вашу учётную запись Path of Exile к Twitch (см. ниже) и смотрите GGG Live на официальном твитч канале игры, или любую трансляцию в разделе Path of Exile в течение 45 минут в четверг 21 марта (MSK). Twitch Drops будет работать с 23:00 MSK четверга до 08:00 MSK пятницы.



Вы получите заплечное украшение страданий после просмотра суммарно 45 минут на любом канале, транслирующем Path of Exile во время мероприятия. Таким образом, предмет гарантирован каждому, кто посмотрит любую трансляцию Path of Exile указанный промежуток времени. Акция действительна для всех аккаунтов.

Привязка вашего аккаунта Path of Exile к Twitch

Откройте вашу страницу настроек Twitch, авторизовавшись на сайте. Если ваш аккаунт не привязан к Twitch, нажмите кнопку “Подключить” в разделе “Другие подключения”. Завершите процесс на сайте Twitch, и вы будете перенаправлены обратно к странице настроек Twitch. Если ваш аккаунт уже привязан, на странице вы увидите надпись “Ваша учетная запись Path of Exile привязана к вашей записи Twitch”.



После набора достаточного количества минут для получения заплечного украшения страданий его необходимо забрать из инвентаря Twitch до окончания акции, чтобы оно появилось в списке ваших микротранзакций в Path of Exile.



Нам не терпится поделиться с вами деталями нашего новейшего дополнения и Path of Exile 2!