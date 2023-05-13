MMO про динозавров Path of Titans получила обновление Night Stalker ©

Обновление Night Stalker теперь доступно в закрытой бета-версии Founder’s Edition для Path of Titans, объявила компания Alderon Games. Под покровом темноты хищники получат новые смертоносные навыки, которые привнесут совершенно новую динамику в встречи с водопоем.

Способности, представленные в этом обновлении, такие как «Полуночный охотник» и «Ночной охотник», сделают сражения с динозаврами загадочнее и увлекательнее в ночное время. Маленькие и средние хищники увидят, как их мастерство увеличивается после наступления темноты благодаря более чем десяти новым и обновленным способностям. Такие способности, как «Зов ночных ужасов», дадут Латенивенатрикс ускорение восстановления выносливости и урона, что сделает его непревзойденным хищником.

В этом обновлении, вдохновленном сценами водопоев в африканской пустыне ночью, у кромки воды становится гораздо больше спорных областей. Новые навыки для хищников в тенях и водных плотоядных превращают долгие ночи у водопоя в полные опасности. так что это обновление включает в себя улучшения квестов и системы групп, в том числе возможности стека для членов группы.

Обновление Night Stalked доводит общее количество видов, получивших ремодели и новую анимацию в 2023 году, до семи, причем девять видов получают более десяти новых способностей в широком диапазоне балансировки между 30 видами, которые сейчас находятся в игре. У алиорамуса, зухомимуса, камптозавра и латенивенатрикса были улучшены текстуры, анимация и движение, а в ближайшее время будет обновлено больше моделей персонажей.