Состоялся анонс ARPG Pathfinder: Abomination Vaults ©

Следующая видеоигра по Pathfinder будет адаптацией одного из самых популярных настольных приключений. На выходных BKOM Studios и Paizo подтвердили, что BKOM работает над видеоигровой адаптацией Abomination Vault первоначально опубликованного в 2019 году. Подробностей об игре пока мало, но BKOM подтвердила, что это "hack-and-slash ARPG" с участием классов Рейнджер, Волшебник, Варвар и Клерик. Игра также будет поддерживать до четырех игроков.

Один из главных вопросов, связанных с анонсом, заключается в том, как много из Pathfinder 2E будет включено в игру - мега-подземелье идеально подходит для игры в стиле "hack and slash", но настоящая сила Pathfinder 2E - это почти безграничные возможности создания персонажей. Если новая игра Abomination Vaults не будет отражать сильные стороны Pathfinder 2E, это может привести к некоторому разочарованию среди фанатов.