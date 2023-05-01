Pathfinder: Abomination Vaults
1 1 оценка

Состоялся анонс ARPG Pathfinder: Abomination Vaults

©
butcher69
Новости

Следующая видеоигра по Pathfinder будет адаптацией одного из самых популярных настольных приключений. На выходных BKOM Studios и Paizo подтвердили, что BKOM работает над видеоигровой адаптацией Abomination Vault первоначально опубликованного в 2019 году. Подробностей об игре пока мало, но BKOM подтвердила, что это "hack-and-slash ARPG" с участием классов Рейнджер, Волшебник, Варвар и Клерик. Игра также будет поддерживать до четырех игроков.

Один из главных вопросов, связанных с анонсом, заключается в том, как много из Pathfinder 2E будет включено в игру - мега-подземелье идеально подходит для игры в стиле "hack and slash", но настоящая сила Pathfinder 2E - это почти безграничные возможности создания персонажей. Если новая игра Abomination Vaults не будет отражать сильные стороны Pathfinder 2E, это может привести к некоторому разочарованию среди фанатов.

Анонсы Трейлеры
5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

Диаблоид по патфайндеру, и всего с 4 классами? Выглядит как то сомнительно, лучше бы продолжали партийные игры выпускать.

1
beovulf86

Разработчики Pathfinder вроде бы являются "российскими", но при этом в их играх нет русской озвучки.

0
caramba1999
1
морковняк

когда это киприоты стали рф?

-3
beovulf86 морковняк

Ну, когда я посмел что-то против "Манфиш" сказать, которые тоже кипро-российские разработчики, мои комментарии сразу дизлайками закидали. Что "Манфиш", что эти "Owlcat Games" сами определиться не могут, кто они. Кто мешает властям создать в России такие же условия для бизнеса, как на Кипре, чтобы российские разработчики не там сидели, а в России и свои игры ориентировали не на западную аудиторию, а в первую очередь на российский рынок? Не может ведь быть такого, чтобы американские разработчики делали свои игры и у них в игре не было бы английского языка, а разработчики из Японии делили бы игры, в которых бы не было японского языка.

0
Pit Lord

Сеттинг Pathfinder создан вообще то компанией Paizo Publishing которая является американской,а не Owlcat Games.Они(Owlcat Games) создали лишь видео игру по сеттингу.

1
Dry2Ice beovulf86

Ну на кипре оно просто зарегистрировано. Да и это повсеместная практика регистрировать бизнес в странах где меньше налоги, а студии, где больше свободной и достаточно квалифицированной рабочей силы. Не знаю насчет Mundfish, но Owlcat имеют по большей части англоязычный штат работников, особенно сценаристов, что делает их более интернациональными. Да и оригинальная настолка малопопулярна у нас, а озвучку в подобной игре делать очевидно не дешево и не первостепенно, поэтому и сэкономили. А вот японский рынок большой и уже давно сформировал большое количество студий разработчиков, работающих больше на внутренний рынок. Но и там есть интернациональные компании, как Sony или Konami (но они несопоставимы с условными Owlcat). Просто в японии видеоигры популярнее и дольше существуют, от этого такое количество самобытного творчества, которое делается в первую очередь для внутреннего рынка и за его пределами мало кому интересно.

0