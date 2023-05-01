Состоялся анонс ARPG Pathfinder: Abomination Vaults

Следующая видеоигра по Pathfinder будет адаптацией одного из самых популярных настольных приключений. На выходных BKOM Studios и Paizo подтвердили, что BKOM работает над видеоигровой адаптацией Abomination Vault первоначально опубликованного в 2019 году. Подробностей об игре пока мало, но BKOM подтвердила, что это "hack-and-slash ARPG" с участием классов Рейнджер, Волшебник, Варвар и Клерик. Игра также будет поддерживать до четырех игроков.
Один из главных вопросов, связанных с анонсом, заключается в том, как много из Pathfinder 2E будет включено в игру - мега-подземелье идеально подходит для игры в стиле "hack and slash", но настоящая сила Pathfinder 2E - это почти безграничные возможности создания персонажей. Если новая игра Abomination Vaults не будет отражать сильные стороны Pathfinder 2E, это может привести к некоторому разочарованию среди фанатов.
Диаблоид по патфайндеру, и всего с 4 классами? Выглядит как то сомнительно, лучше бы продолжали партийные игры выпускать.
Разработчики Pathfinder вроде бы являются "российскими", но при этом в их играх нет русской озвучки.
когда это киприоты стали рф?
Ну, когда я посмел что-то против "Манфиш" сказать, которые тоже кипро-российские разработчики, мои комментарии сразу дизлайками закидали. Что "Манфиш", что эти "Owlcat Games" сами определиться не могут, кто они. Кто мешает властям создать в России такие же условия для бизнеса, как на Кипре, чтобы российские разработчики не там сидели, а в России и свои игры ориентировали не на западную аудиторию, а в первую очередь на российский рынок? Не может ведь быть такого, чтобы американские разработчики делали свои игры и у них в игре не было бы английского языка, а разработчики из Японии делили бы игры, в которых бы не было японского языка.
Сеттинг Pathfinder создан вообще то компанией Paizo Publishing которая является американской,а не Owlcat Games.Они(Owlcat Games) создали лишь видео игру по сеттингу.
Ну на кипре оно просто зарегистрировано. Да и это повсеместная практика регистрировать бизнес в странах где меньше налоги, а студии, где больше свободной и достаточно квалифицированной рабочей силы. Не знаю насчет Mundfish, но Owlcat имеют по большей части англоязычный штат работников, особенно сценаристов, что делает их более интернациональными. Да и оригинальная настолка малопопулярна у нас, а озвучку в подобной игре делать очевидно не дешево и не первостепенно, поэтому и сэкономили. А вот японский рынок большой и уже давно сформировал большое количество студий разработчиков, работающих больше на внутренний рынок. Но и там есть интернациональные компании, как Sony или Konami (но они несопоставимы с условными Owlcat). Просто в японии видеоигры популярнее и дольше существуют, от этого такое количество самобытного творчества, которое делается в первую очередь для внутреннего рынка и за его пределами мало кому интересно.