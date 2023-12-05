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Pathfinder: Wrath of the Righteous 02.09.2021
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
8.7 890 оценок

Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.2.2g

Procy_on
Новости

Owlcat Games выпустила обновление 2.2.2g для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах.

Вот его основные моменты:

  • Использование ядов у Ассасина увеличено: теперь выдаются по формуле 6 + уровень Ассасина, умноженный на два;
  • Престиж-класс "Ассасин" снова получит умение "Мастер незаметности". В связи с улучшением отбора кандидатов, это будет происходить на 5ом уровне, а не на 8ом, как раньше;
  • Убраны все проверки способности “Метка Смерти” у Ассасина — теперь способность всегда срабатывает на врага;
  • Способность “Теневая Форма” Заклинателя Теней теперь работает дольше;
  • Архетипу Сумрачной тени снова доступен выбор таланта Вора на 20 уровне. Также его способность "Клинок во тьме" теперь не имеет ограничения по количеству применений в день. Если вашему персонажу недоступны данные способности, следует применить опцию переобучения.

Полные примечания доступны под спойлером:

Спойлер

Локации

  • Наёмники с активным когнатогеном получали перманентный урон характеристикам при входе и выходе из безопасных локаций, таких как Дрезен, Нексус и т.д. — исправлено;
  • Хитрый доппельгангер в темнице Бафомета, который сбегал из тюрьмы после перезахода в локацию, был пойман и возвращён на место;
  • Исправлена ошибка в дополнении "Властелин Ничего", при котором дверь-стена в библиотеке башни волшебника могла постоянно быть закрытой;
  • Если убить теней на Теневом плане в дополнении "Властелин Ничего" до смерти брата Улаба, с братом возникал повторный диалог — исправлено;
  • В башне гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" невозможно достать добычу из трупа гоблина — исправлено;
  • В Башне Гоблинов добавлена блокировка тумана войны на двери на 1 и 3 этажах;
  • В дополнении "Властелин Ничего" дух башни не приходил на крышу, если Буус был убит в 1й фазе боя — исправлено;
  • Теперь можно нормально подобрать неуловимое мясо в гоблинской башне в дополнении "Властелин Ничего";
  • В дополнении "Властелин Ничего" партия могла застрять перед ареной битвы с Вождем великанов — исправлено;
  • Не получалось пройти в Зиккурат в дополнении "Неизбежные последствия" — исправлено.

Квесты

  • Добавлена реакция Сендри на количество осколков, собранных игроком в дополнении "Властелин Ничего";
  • В дополнении "Властелин Ничего" Цветочная принцесса могла быть убита враждебными юнитами, что ломало прохождение квеста на локации — исправлено;
  • Квест "Пропащая душа" в дополнении "Властелин Ничего" мог провалиться, если не был взят ранее — исправлено;
  • Теперь мы действительно можем перенести кости мертвеца в пещере с оружием на локации с великанами в дополнении "Властелин Ничего";
  • Квест "Муж старой Мо" в дополнении "Властелин Ничего" больше не будет самопроизвольно появляться в журнале и мгновенно помечаться как проваленный после катсцены с нападением дракона, если не был взят ранее;
  • Исправлен баг с нападением животных, которых покормили герои на квесте в Башне Гоблинов;
  • Исправлен баг, при котором не выдавался квест "Достичь величия" при получении третьего осколка души Ситхада главным героем в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлена возможность отравить питье уже мертвым великанам в дополнении "Властелин Ничего";
  • Квест "Сокровище Полуночных островов: выслеживание" в дополнении "Сокровище Полуночных островов" не проваливался даже если игрок от него отказывался — исправлено;
  • При убийстве старого Ахшана в дополнении "Властелин Ничего", связанный с этим квест не продвигался в журнале — исправлено.

Предметы

  • Шлем товарищества потерял свое название — исправлено;
  • Очки "Печать безумия" теперь работают корректно, согласно своему описанию;
  • "Блестящий шлем" теперь корректно отображается на персонажах;
  • Свеча игривой суккубы работала в зоне действия Пространственного замка в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
  • Ботинки свободы действий теперь защищают от эффекта Океанической мантии;
  • "Расколотый меч Ситхада" мог остаться в инвентаре после завершения поручения "Восстановить клинок Ситхада" в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
  • "Кольцо похищения теней" из дополнения "Властелин Ничего" теперь работает корректно.

Классы и механика

  • Использование ядов у Ассасина увеличено: теперь выдаются по формуле 6 + уровень Ассасина, умноженный на два;
  • Престиж-класс "Ассасин" снова получит умение "Мастер незаметности". В связи с улучшением отбора кандидатов, это будет происходить на 5ом уровне, а не на 8ом, как раньше;
  • Убраны все проверки способности “Метка Смерти” у Ассасина — теперь способность всегда срабатывает на врага;
  • Способность “Теневая Форма” Заклинателя Теней теперь работает дольше;
  • Архетипу Сумрачной тени снова доступен выбор таланта Вора на 20 уровне. Также его способность "Клинок во тьме" теперь не имеет ограничения по количеству применений в день. Если вашему персонажу недоступны данные способности, следует применить опцию переобучения;
  • Способность "Одиночка во тьме" получала некорректные бонусы от смерти призванных юнитов — исправлено;
  • Ещё не поздно решить проблему с камерой на входе в башню с гоблинами в дополнении "Властелин Ничего", и мы это сделали;
  • При наличии у персонажа дара осколка "Холодное превосходство", это могло дать лишний эффект при атаке заклинанием — исправлено;
  • Заклинание Лича "Владения смерти" теперь работает корректно;
  • Исправлена ошибка с ядом ассасина, который наносил 0 урона;
  • Исправлена проблема с мифической чертой "Безграничное исцеление", из-за которой применение лечения с этой чертой вызывал атаку по возможности;
  • Исправлены все навыки и черты, связанные с типом брони, которые не работали корректно с мифрильной броней. Также исправлены все навыки и черты, зависящие от брони, которые продолжали свою работу, если юнит находится в полиморфе;
  • Исправлена ошибка с обрывающимся диалогом после прохождения Сторасты в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлена некорректная работа ряда способностей призыва в зоне действия эффекта Пространственного замка в дополнении "Властелин Ничего";
  • Эон в своём познании настолько преисполнился, что вместо Длани Наследницы вёл диалог со своим зеркалом в случае пропуска кат сцены прибытия в 4 главу - исправлено, теперь ему этот мир абсолютно понятен;
  • В дополнении "Властелин Ничего" пассивное умение Осколков "Проклятая мощь" не позволяло инспектировать юнита, обладающего этим умением — исправлено;
  • Способность барда Разжигание ярости влияла даже на тех союзников, которые не принимают ярость — исправлено;
  • Невозможно было воспользоваться лестницей на сцену в гоблинской башне в дополнении "Властелин Ничего" - исправлено, ведь это всего лишь ступени;
  • Снижение урона "Несгибаемого защитника" теперь суммируется со снижением урона от других источников, включая броню;
  • Магусу на 5 уровне добавлена возможность зачаровывать оружие свойствами "Огненный взрыв", "Ледяной взрыв" и "Грозовой взрыв".
  • Возможность зачаровывать оружие свойством "Скорость" перенесена на 5 уровень;"
  • Умение Наследника ярости с Наследием Фей "Критическое замешательство" считало сложность спасброска по Харизме, вместо Выносливости — исправлено;
  • Рассеивающая бомба теперь может развеять заклинание "Призванная лошадь";
  • Исправлена проблема с отдыхом, из-за которой усиления снимались с персонажей только после окончания отдыха, а не в процессе;
  • Благословение Капеллана "Двойник" было исправлено: убрано лишнее предложение из описания, добавлен визуальный эффект, а длительность теперь рассчитывается корректно;
  • Совмещение книги заклинаний Зимней Ведьмы и Дитя Зимы теперь работает корректно;
  • Уровни Зимней Ведьмы теперь суммируются с уровнями Дитя Зимы, чтобы определить уровень Снежного слуги;
  • Способность "Неземной холод" Зимней Ведьмы также применяется к урону холодом от "Ледяного Вихря" Снежного слуги;
  • Способность "Специализация на холоде" Зимней Ведьмы также повышает сложность спасброска от "Ледяного Вихря" Снежного слуги.

Интерфейс

  • Исправлены иконки при использовании Dual Sense;
  • Исправлено отображение одной из квестовых реплик при разговоре с Целителем;
  • Эффект черты "Любимая мифическая броня — избегание" теперь корректно отображается в интерфейсе игры;
  • Теперь при переобучении персонажа в дополнении "Властелин Ничего" не отображается окно выбора мифического пути при выборе развития осколков;
  • В некоторых случаях игра не предлагала игроку за Трикстера заменить портрет на мифический портрет Трикстера — исправлено.

Звук

  • Исправлены ошибки звука в кат сцене с Кайтоном в дополнении "Властелин Ничего".

Графика

  • Добавлены визуальные эффекты на замороженных гоблинах в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлено отображение крови на локации Цветущие пещеры в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлен внешний вид топора в Цветущих пещерах в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлена кат сцена возле зеркала-портала в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлена катсцена с Нортом перед битвой с боссом в Башне Гоблинов в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлена ошибка с левитацией персонажей над скамейкой в подвале башни гоблинов при пропуске катсцены в дополнении "Властелин Ничего";
  • На Страж-камне в Сером Гарнизоне могло пропасть свечение — исправлено;
  • Ломался визуал мифического облика в поздней игре — исправлено;
  • Объекты в Ледяном капище больше не будут розоветь в дополнении "Властелин Ничего";
  • На крыше Башни гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" дергалась камера — исправлено;
  • Рейна могла дергаться в кат сцене с Великанами в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
  • В дополнении «Властелин Ничего» исправлено отображение могилы Сталмара.

Система

  • Улучшена производительность на локации Мир Теней;
  • Исправлено падение частоты кадров во время катсцены в мире теней в дополнении "Властелин Ничего".

Разное

  • В первом диалоге с Пентой были добавлены озвученные реплики Сендри и Рекарта в дополнении "Властелин Ничего";
  • Даже при успешной проверке письмо скрывалось от игроков в Башне гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
  • Исправлена ошибка с репликами статуй Этилии в ритуальной комнате в дополнении "Властелин Ничего";
  • Исправлено взаимодействие со скамейкой в подвале Башни Гоблинов;
  • Исправлена ошибка в диалоге разбирания завала в дополнении "Властелин Ничего";
  • Улучшена оптимизация катсцены с Кайтоном;
  • В дополнении "Властелин Ничего" если вы не встретили Норта и Этилию ранее, реплики в диалоге про них появляться не будут;
  • В дополнении "Властелин Ничего" при взаимодействии с некоторыми объектами проигрывались некорректные звуковые эффекты - исправлено;
  • В дополнении "Властелин Ничего" коллизия персонажей была исправлена - они больше не будут проваливаться в гору золота;
  • В дополнении "Властелин Ничего" в таверне ваше животное компаньон могло быть похищено — исправлено;
  • В дополнении "Властелин Ничего" с сожженным на алтаре друидом слишком поздно снова разговаривать. Больше не получится заговорить с его сожженным телом, взять его мощи, отнести в храм и сжечь повторно;
  • Холмовый великан в дополнении "Властелин Ничего" мог не начать бой после прыжка со скалы, если персонаж крадётся - исправлено;
  • Изменено время появления реплик героев в разных ситуациях в Башне Гоблинов;
  • Базовая сила Поддомена Нежити теперь имеет корректное описание;
  • Исправлена ошибка в диалоге с Сестрицей Керисмей в дополнении "Властелин Ничего".
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