Для Pathfinder: Wrath of the Righteous вышло обновление 2.2.2g

Owlcat Games выпустила обновление 2.2.2g для ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous, содержащее исправления в классах, квестах, интерфейсе и других вещах.
Вот его основные моменты:
- Использование ядов у Ассасина увеличено: теперь выдаются по формуле 6 + уровень Ассасина, умноженный на два;
- Престиж-класс "Ассасин" снова получит умение "Мастер незаметности". В связи с улучшением отбора кандидатов, это будет происходить на 5ом уровне, а не на 8ом, как раньше;
- Убраны все проверки способности “Метка Смерти” у Ассасина — теперь способность всегда срабатывает на врага;
- Способность “Теневая Форма” Заклинателя Теней теперь работает дольше;
- Архетипу Сумрачной тени снова доступен выбор таланта Вора на 20 уровне. Также его способность "Клинок во тьме" теперь не имеет ограничения по количеству применений в день. Если вашему персонажу недоступны данные способности, следует применить опцию переобучения.
Полные примечания доступны под спойлером:
Локации
- Наёмники с активным когнатогеном получали перманентный урон характеристикам при входе и выходе из безопасных локаций, таких как Дрезен, Нексус и т.д. — исправлено;
- Хитрый доппельгангер в темнице Бафомета, который сбегал из тюрьмы после перезахода в локацию, был пойман и возвращён на место;
- Исправлена ошибка в дополнении "Властелин Ничего", при котором дверь-стена в библиотеке башни волшебника могла постоянно быть закрытой;
- Если убить теней на Теневом плане в дополнении "Властелин Ничего" до смерти брата Улаба, с братом возникал повторный диалог — исправлено;
- В башне гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" невозможно достать добычу из трупа гоблина — исправлено;
- В Башне Гоблинов добавлена блокировка тумана войны на двери на 1 и 3 этажах;
- В дополнении "Властелин Ничего" дух башни не приходил на крышу, если Буус был убит в 1й фазе боя — исправлено;
- Теперь можно нормально подобрать неуловимое мясо в гоблинской башне в дополнении "Властелин Ничего";
- В дополнении "Властелин Ничего" партия могла застрять перед ареной битвы с Вождем великанов — исправлено;
- Не получалось пройти в Зиккурат в дополнении "Неизбежные последствия" — исправлено.
Квесты
- Добавлена реакция Сендри на количество осколков, собранных игроком в дополнении "Властелин Ничего";
- В дополнении "Властелин Ничего" Цветочная принцесса могла быть убита враждебными юнитами, что ломало прохождение квеста на локации — исправлено;
- Квест "Пропащая душа" в дополнении "Властелин Ничего" мог провалиться, если не был взят ранее — исправлено;
- Теперь мы действительно можем перенести кости мертвеца в пещере с оружием на локации с великанами в дополнении "Властелин Ничего";
- Квест "Муж старой Мо" в дополнении "Властелин Ничего" больше не будет самопроизвольно появляться в журнале и мгновенно помечаться как проваленный после катсцены с нападением дракона, если не был взят ранее;
- Исправлен баг с нападением животных, которых покормили герои на квесте в Башне Гоблинов;
- Исправлен баг, при котором не выдавался квест "Достичь величия" при получении третьего осколка души Ситхада главным героем в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлена возможность отравить питье уже мертвым великанам в дополнении "Властелин Ничего";
- Квест "Сокровище Полуночных островов: выслеживание" в дополнении "Сокровище Полуночных островов" не проваливался даже если игрок от него отказывался — исправлено;
- При убийстве старого Ахшана в дополнении "Властелин Ничего", связанный с этим квест не продвигался в журнале — исправлено.
Предметы
- Шлем товарищества потерял свое название — исправлено;
- Очки "Печать безумия" теперь работают корректно, согласно своему описанию;
- "Блестящий шлем" теперь корректно отображается на персонажах;
- Свеча игривой суккубы работала в зоне действия Пространственного замка в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
- Ботинки свободы действий теперь защищают от эффекта Океанической мантии;
- "Расколотый меч Ситхада" мог остаться в инвентаре после завершения поручения "Восстановить клинок Ситхада" в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
- "Кольцо похищения теней" из дополнения "Властелин Ничего" теперь работает корректно.
Классы и механика
- Использование ядов у Ассасина увеличено: теперь выдаются по формуле 6 + уровень Ассасина, умноженный на два;
- Престиж-класс "Ассасин" снова получит умение "Мастер незаметности". В связи с улучшением отбора кандидатов, это будет происходить на 5ом уровне, а не на 8ом, как раньше;
- Убраны все проверки способности “Метка Смерти” у Ассасина — теперь способность всегда срабатывает на врага;
- Способность “Теневая Форма” Заклинателя Теней теперь работает дольше;
- Архетипу Сумрачной тени снова доступен выбор таланта Вора на 20 уровне. Также его способность "Клинок во тьме" теперь не имеет ограничения по количеству применений в день. Если вашему персонажу недоступны данные способности, следует применить опцию переобучения;
- Способность "Одиночка во тьме" получала некорректные бонусы от смерти призванных юнитов — исправлено;
- Ещё не поздно решить проблему с камерой на входе в башню с гоблинами в дополнении "Властелин Ничего", и мы это сделали;
- При наличии у персонажа дара осколка "Холодное превосходство", это могло дать лишний эффект при атаке заклинанием — исправлено;
- Заклинание Лича "Владения смерти" теперь работает корректно;
- Исправлена ошибка с ядом ассасина, который наносил 0 урона;
- Исправлена проблема с мифической чертой "Безграничное исцеление", из-за которой применение лечения с этой чертой вызывал атаку по возможности;
- Исправлены все навыки и черты, связанные с типом брони, которые не работали корректно с мифрильной броней. Также исправлены все навыки и черты, зависящие от брони, которые продолжали свою работу, если юнит находится в полиморфе;
- Исправлена ошибка с обрывающимся диалогом после прохождения Сторасты в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлена некорректная работа ряда способностей призыва в зоне действия эффекта Пространственного замка в дополнении "Властелин Ничего";
- Эон в своём познании настолько преисполнился, что вместо Длани Наследницы вёл диалог со своим зеркалом в случае пропуска кат сцены прибытия в 4 главу - исправлено, теперь ему этот мир абсолютно понятен;
- В дополнении "Властелин Ничего" пассивное умение Осколков "Проклятая мощь" не позволяло инспектировать юнита, обладающего этим умением — исправлено;
- Способность барда Разжигание ярости влияла даже на тех союзников, которые не принимают ярость — исправлено;
- Невозможно было воспользоваться лестницей на сцену в гоблинской башне в дополнении "Властелин Ничего" - исправлено, ведь это всего лишь ступени;
- Снижение урона "Несгибаемого защитника" теперь суммируется со снижением урона от других источников, включая броню;
- Магусу на 5 уровне добавлена возможность зачаровывать оружие свойствами "Огненный взрыв", "Ледяной взрыв" и "Грозовой взрыв".
- Возможность зачаровывать оружие свойством "Скорость" перенесена на 5 уровень;"
- Умение Наследника ярости с Наследием Фей "Критическое замешательство" считало сложность спасброска по Харизме, вместо Выносливости — исправлено;
- Рассеивающая бомба теперь может развеять заклинание "Призванная лошадь";
- Исправлена проблема с отдыхом, из-за которой усиления снимались с персонажей только после окончания отдыха, а не в процессе;
- Благословение Капеллана "Двойник" было исправлено: убрано лишнее предложение из описания, добавлен визуальный эффект, а длительность теперь рассчитывается корректно;
- Совмещение книги заклинаний Зимней Ведьмы и Дитя Зимы теперь работает корректно;
- Уровни Зимней Ведьмы теперь суммируются с уровнями Дитя Зимы, чтобы определить уровень Снежного слуги;
- Способность "Неземной холод" Зимней Ведьмы также применяется к урону холодом от "Ледяного Вихря" Снежного слуги;
- Способность "Специализация на холоде" Зимней Ведьмы также повышает сложность спасброска от "Ледяного Вихря" Снежного слуги.
Интерфейс
- Исправлены иконки при использовании Dual Sense;
- Исправлено отображение одной из квестовых реплик при разговоре с Целителем;
- Эффект черты "Любимая мифическая броня — избегание" теперь корректно отображается в интерфейсе игры;
- Теперь при переобучении персонажа в дополнении "Властелин Ничего" не отображается окно выбора мифического пути при выборе развития осколков;
- В некоторых случаях игра не предлагала игроку за Трикстера заменить портрет на мифический портрет Трикстера — исправлено.
Звук
- Исправлены ошибки звука в кат сцене с Кайтоном в дополнении "Властелин Ничего".
Графика
- Добавлены визуальные эффекты на замороженных гоблинах в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлено отображение крови на локации Цветущие пещеры в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлен внешний вид топора в Цветущих пещерах в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлена кат сцена возле зеркала-портала в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлена катсцена с Нортом перед битвой с боссом в Башне Гоблинов в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлена ошибка с левитацией персонажей над скамейкой в подвале башни гоблинов при пропуске катсцены в дополнении "Властелин Ничего";
- На Страж-камне в Сером Гарнизоне могло пропасть свечение — исправлено;
- Ломался визуал мифического облика в поздней игре — исправлено;
- Объекты в Ледяном капище больше не будут розоветь в дополнении "Властелин Ничего";
- На крыше Башни гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" дергалась камера — исправлено;
- Рейна могла дергаться в кат сцене с Великанами в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
- В дополнении «Властелин Ничего» исправлено отображение могилы Сталмара.
Система
- Улучшена производительность на локации Мир Теней;
- Исправлено падение частоты кадров во время катсцены в мире теней в дополнении "Властелин Ничего".
Разное
- В первом диалоге с Пентой были добавлены озвученные реплики Сендри и Рекарта в дополнении "Властелин Ничего";
- Даже при успешной проверке письмо скрывалось от игроков в Башне гоблинов в дополнении "Властелин Ничего" — исправлено;
- Исправлена ошибка с репликами статуй Этилии в ритуальной комнате в дополнении "Властелин Ничего";
- Исправлено взаимодействие со скамейкой в подвале Башни Гоблинов;
- Исправлена ошибка в диалоге разбирания завала в дополнении "Властелин Ничего";
- Улучшена оптимизация катсцены с Кайтоном;
- В дополнении "Властелин Ничего" если вы не встретили Норта и Этилию ранее, реплики в диалоге про них появляться не будут;
- В дополнении "Властелин Ничего" при взаимодействии с некоторыми объектами проигрывались некорректные звуковые эффекты - исправлено;
- В дополнении "Властелин Ничего" коллизия персонажей была исправлена - они больше не будут проваливаться в гору золота;
- В дополнении "Властелин Ничего" в таверне ваше животное компаньон могло быть похищено — исправлено;
- В дополнении "Властелин Ничего" с сожженным на алтаре друидом слишком поздно снова разговаривать. Больше не получится заговорить с его сожженным телом, взять его мощи, отнести в храм и сжечь повторно;
- Холмовый великан в дополнении "Властелин Ничего" мог не начать бой после прыжка со скалы, если персонаж крадётся - исправлено;
- Изменено время появления реплик героев в разных ситуациях в Башне Гоблинов;
- Базовая сила Поддомена Нежити теперь имеет корректное описание;
- Исправлена ошибка в диалоге с Сестрицей Керисмей в дополнении "Властелин Ничего".