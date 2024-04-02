Уютная песочница с открытым миром Pathless Woods получила релизный трейлер

Издательство Spiral Up Games и студия-разработчик AniYa Games выпустили релизный трейлер для Pathless Woods, уютной игры на выживание с открытым миром, вдохновленной культурой Древнего Китая и поэзией Байрона, которая выйдет на ПК в Steam 3 апреля. Демоверсия доступна уже сейчас.
Pathless Woods пригласит игроков в мир, отражающий богатое культурное и архитектурное наследие древнего Китая. Игрокам предлагается отправиться в путешествие, где они смогут построить все - от простых мостов до великолепных пагод, собрать ресурсы, заняться традиционным китайским сельским хозяйством и защитить свои родные земли от врагов.
В Pathless Woods также появился многопользовательский режим совместной игры, позволяющий друзьям собраться вместе, чтобы исследовать и наслаждаться миром, где приключения сочетаются со спокойствием.