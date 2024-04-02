Уютная песочница с открытым миром Pathless Woods получила релизный трейлер

Приключенческая игра, вдохновлённая богатой историей и культурой древнего Китая. Вам для исследования доступен открытый мир, где вам предстоит не только выживать, но и процветать, используя все доступные ресурсы и навыки. Исследуйте живописные просторы, собирайте необходимые материалы и возделывайте землю, чтобы вырастить обильный урожай.

В Pathless Woods вы можете дать волю своему творческому потенциалу и начать создавать уникальные сооружения, воплощающие в себе лучшие черты древнекитайской архитектуры. Возводите традиционные деревянные дома, украшенные затейливой резьбой и яркими росписями. Стройте величественные мосты, соединяющие берега рек и ущелья, и возвышайте к небесам изящные пагоды, символизирующие гармонию между человеком и природой. С помощью своих навыков и фантазии вы сможете создать настоящий архитектурный шедевр, который станет гордостью вашего поселения.

Также вы должны будете познакомиться с древними методами земледелия, которые позволят вам вырастить богатый урожай на плодородных землях Китая. Контролируйте полив и температуру, подбирайте оптимальные удобрения и наблюдайте, как ваши посевы растут и крепнут день ото дня. Собирайте спелые плоды своего труда и наслаждайтесь изысканными блюдами традиционной китайской кухни, приготовленными из свежайших ингредиентов.

Путешествия, строительство и земледелие — это конечно хорошо, но вам следует быть готовым к тому, что ваше мирное существование будет находиться под постоянной угрозой. Зловещие сектанты Жаэра, движимые жаждой власти и наживы, не остановятся ни перед чем, чтобы разрушить ваш уклад жизни и завладеть вашими ресурсами. Вам придётся проявить всю свою смекалку, отвагу и сплоченность, чтобы дать отпор бесконечным нападкам врагов и защитить свой дом и союзников.