Starbreeze передаёт поддержку Payday 2 группе моддеров Sidetrack Games

Starbreeze объявила о новом партнёрстве с Sidetrack Games, которая займётся поддержкой и улучшением ПК-версии Payday 2. Команда уже приступила к работе, а первый патч выйдет в этот четверг, 23 октября.

Sidetrack — это бывшая M.U.G. Team, хорошо известная фанатам Payday как часть моддерского сообщества. Участники студии также работали над RAID: World War II, поэтому отлично знакомы с движком и особенностями серии. Первое обновление будет сосредоточено на повышении стабильности и общем улучшении игрового опыта.

Пока Sidetrack Games берёт на себя Payday 2, Starbreeze сможет полностью сфокусироваться на Payday 3, не оставляя при этом фанатов прошлой части без внимания.

23 октября студии проведут совместную трансляцию, где расскажут о патче, дальнейших планах и том, как сообщество сможет участвовать в развитии игры.