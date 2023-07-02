По словам разработчиков, Payday 3 стремится передать ощущение "голливудского фильма про ограбления" ©

За последние годы многие игры пробовали свои силы в жанре многопользовательского шутера с ограблениями, и хотя некоторые из них пользовались разной степенью успеха, франшиза Payday неизменно оставалась для новых конкурентов лидером. В грядущей Payday 3 разработчик Starbreeze Studios стремится вновь поднять планку, и в недавнем интервью разработчики рассказали о том, что основная цель игры - дать игрокам почувствовать, что они активно участвуют в "голливудском ограблении".

В недавней беседе с The Loadout бренд-директор Payday Альмир Листо сказал, что предстоящий кооперативный шутер попытается имитировать ощущения, которые обычно ассоциируются с просмотром фильмов или телешоу о грабежах.

"У нас есть термин, который мы ввели в обиход, работая над этой игрой, и это "голливудский грабеж", - сказал Листо. "Мы хотим имитировать ощущения, которые возникают при просмотре фильмов о грабежах или телешоу. Будь то "Схватка" и великие сражения на улицах Лос-Анджелеса, или "11 друзей Оушена", где можно войти и выйти, оставаясь незамеченным".

На этот раз все дело в идее: "Куда мы пойдем дальше?". добавил Листо. "Как вы относитесь к карьерным преступникам? Как это проявляется в вашем мире? Как это заставляет вас вести себя? Что вы делаете, когда становитесь таким?".

Листо также рассказал о некоторых голливудских фильмах, которые послужили вдохновением для Payday 3, включая вышеупомянутый "Схватка", а также криминальный триллер "Город воров" 2010 года режиссера Бена Аффлека (и исполнителя главной роли).

"Схватка" - это классика, а также "Город воров"", - говорит Листо. Лично я предпочитаю классику и передаю тот вечный дух, который, как мне кажется, действительно передает "Схватку". Я знаю, что есть много новых фильмов и тому подобного, которые развивают фантазию о грабежах, но я думаю, что в Payday 3 мы затронули такой особенный аккорд, который просто развивался самым прекрасным способом, на который мы только способны".

Payday 3 выходит 21 сентября для PS5, Xbox Series X/S и ПК. О том, почему игра не выйдет на консолях последнего поколения, читайте здесь.