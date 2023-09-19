Ранний доступ к Payday 3 оказался проблемным, многие игроки столкнулись с ошибками

Разработчики из студии Overkill Software открыли ранний доступ к Payday 3 для всех владельцев премиальных изданий игры. К сожалению, радость от игры до официального релиза была испорчена техническими неполадками. Многие пользователи столкнулись с различными сетевыми сбоями, а игроки на PS5 не могут войти на сервера игры уже больше 10 часов.
Запуск раннего доступа Payday 3 был омрачен практически сразу. Первые проблемы появились у игроков в Epic Games Store, которые не могли запустить игру из-за технического сбоя. Студия Overkill Software довольно оперативно устранила ошибку, однако затем стали поступать жалобы от игроков с PS5. Консольная версия шутера не синхронизируется с другими платформами и часто испытывает проблемы с общим подключением к серверам. Авторы обещали найти решение еще 10 часов назад, но исправления так и не появились.
Несмотря на проблемный запуск раннего доступа, в цифровом магазине Steam игру запустили 35 тысяч пользователей. Это отличный результат для Payday 3, хотя полноценный релиз состоится через несколько дней. Игроки в Steam также жалуются на ошибки с подключением к серверам, но эти жалобы пока не носят массовый характер.
Разработчики шутера к релизу смогут устранить все технические неполадки. Напомним, официальный выход Payday 3 состоится 21 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Ох уж эти коопы, в любой момент может надо отойти на неопределённое время, а тут придётся высиживать, лишняя обязаловка, меня коопы тяготят.
Бета тест не официальный. Посмотрю месяцок и если норм куплю :)