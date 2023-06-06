Слух: Payday 3 выйдет 21 сентября этого года ©

Недавняя информация, распространенная Aggiornamenti Lumia, аккаунтом в Twitter, известным своими публикациями утечек из магазина Microsoft Store, указывает на возможный релиз Payday 3 в конце сентября, а именно 21 сентября 2023 года. Эта информация появилась на фоне скудных официальных новостей о разработке и выпуске игры.

За пять месяцев, которые Starbreeze Studios назвала "Годом Payday 3", команда поделилась ограниченными подробностями об игре. В результате у игроков не осталось ничего, кроме обещаний команды разработчиков, что ожидание будет вознаграждено.

Starbreeze Studios сообщила, что этим летом будут опубликованы кадры игрового процесса Payday 3, а также дополнительные подробности о том, чего игроки могут ожидать от игры.

Payday 3 - это продолжение популярного кооперативного шутера Payday 2. Игроки наслаждались захватывающим процессом планирования и совершения ограблений в этой серии, и ожидается, что Payday 3 продолжит эту уникальную кооперативную игру в жанре FPS.

Хотя официальное подтверждение даты выхода еще не объявлено, информация от Aggiornamenti Lumia позволяет предположить, что анонс уже не за горами.