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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 247 оценок

Создатели Opera GX уже неделю троллят разработчиков Payday 3 из-за низкого онлайна

Gutsz
Новости

В социальных сетях уже практически неделю наблюдается крайне необычный конфликт между создателями браузера Opera GX и разработчиками Payday 3. Через официальные аккаунты они обмениваются взаимными обвинениями в малом количестве активных пользователей. Сообщения буквально балансируют на грани очень жесткого троллинга, но победителем в этом споре точно выходит Opera GX.

Все началось еще 18 апреля, когда авторы шутера Payday 3 в очередной раз сообщили о проблемах с доступностью серверов через социальные сети. Их сообщение не осталось незамеченным представителями Opera GX, которые посоветовали разработчикам писать игрокам сразу в личку, ведь их и так очень мало. После этого официальный аккаунт Payday 3 попытался ответить тем же, ссылаясь на низкую популярность всех версий браузера Opera по сравнению с аудиторией конкурентов.

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Перепалка между аккаунтом Opera GX и разработчиками Payday 3 продолжается до сих пор. Они обмениваются шутливыми графиками и гифками. Похоже, этот конфликт не имеет серьезного тона, однако многие пользователи посчитали очень странным идею издеваться над провальным шутером. Еще больше их удивило то, что разработчики Payday 3 даже после недельного троллинга никак не комментируют низкий онлайн и не делятся планами по развитию шутера.

6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Perseus_33

Смешно же, почему нельзя издеваться над провальным мусором.

3
Oscilograf

Борьба была равна - боролись два г"вна

1
bysaturn

Аккаунт Оперы вообще любитель троллить)

0
Eshtan

2% пользователей оперы это всё равно миллионы пользователей. Вот уж уели, так уели.

0
VikiPedia

Так опера лучший браузер в мире, алло) не gx, конечно, gx не получилась. Но просто опера охуенная. Люди просто в большинстве своем любят 💩. Вот и маленькое количество пользователей.

-6
РикоЧико

Сильное заявление

2
Oscilograf
Так опера лучший браузер в мире

ты из 90х что ли пишешь? Когда из броузеров были только ослик и нетшкаф опера и правда была свежее и быстрее, а сейчас это просто форк хрома по сути.

0
darkMarshall

Edge тем временем

0
Василий Донсков

Internet explorer никто не переплюнет))

0