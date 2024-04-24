Создатели Opera GX уже неделю троллят разработчиков Payday 3 из-за низкого онлайна

В социальных сетях уже практически неделю наблюдается крайне необычный конфликт между создателями браузера Opera GX и разработчиками Payday 3. Через официальные аккаунты они обмениваются взаимными обвинениями в малом количестве активных пользователей. Сообщения буквально балансируют на грани очень жесткого троллинга, но победителем в этом споре точно выходит Opera GX.
Все началось еще 18 апреля, когда авторы шутера Payday 3 в очередной раз сообщили о проблемах с доступностью серверов через социальные сети. Их сообщение не осталось незамеченным представителями Opera GX, которые посоветовали разработчикам писать игрокам сразу в личку, ведь их и так очень мало. После этого официальный аккаунт Payday 3 попытался ответить тем же, ссылаясь на низкую популярность всех версий браузера Opera по сравнению с аудиторией конкурентов.
Перепалка между аккаунтом Opera GX и разработчиками Payday 3 продолжается до сих пор. Они обмениваются шутливыми графиками и гифками. Похоже, этот конфликт не имеет серьезного тона, однако многие пользователи посчитали очень странным идею издеваться над провальным шутером. Еще больше их удивило то, что разработчики Payday 3 даже после недельного троллинга никак не комментируют низкий онлайн и не делятся планами по развитию шутера.
Смешно же, почему нельзя издеваться над провальным мусором.
Борьба была равна - боролись два г"вна
Аккаунт Оперы вообще любитель троллить)
2% пользователей оперы это всё равно миллионы пользователей. Вот уж уели, так уели.
Так опера лучший браузер в мире, алло) не gx, конечно, gx не получилась. Но просто опера охуенная. Люди просто в большинстве своем любят 💩. Вот и маленькое количество пользователей.
Сильное заявление
ты из 90х что ли пишешь? Когда из броузеров были только ослик и нетшкаф опера и правда была свежее и быстрее, а сейчас это просто форк хрома по сути.
Edge тем временем
Internet explorer никто не переплюнет))