Утечка: появились новые скриншоты Payday 3 ©

На днях некоторым игровым изданиям удалось прикоснуться к ранней версии ожидаемого кооперативного шутера. Своими впечатлениями они успели поделиться в отдельных превью, но что более интересно, благодаря им произошла утечка дополнительных скриншотов проекта. Новые изображения Payday 3 раскрывают меню персонажей.

Как сообщается, утечка произошла по вине журналистов из IGN. Авторы превью Payday 3 добавили в материал демонстрацию игрового меню, где можно увидеть выбор снаряжение и героев. Как оказалось, это делать было запрещено. Точная причина неизвестна, но разработчики игры из студии Starbreeze попросили немедленно скрыть материал издания и удалить всю информацию. Благо в интернете ничего скрыть невозможно и у нас есть теперь подробный взгляд на игровое меню Payday 3.

Погрузится в мир ограблений можно будет уже в сентябре. Релиз Payday 3 запланирован на 21 сентября для ПК и консолей.