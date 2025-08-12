ЧАТ ИГРЫ
Обновление с пустынным биомом принесло Peak новый рекорд онлайна в Steam

IKarasik IKarasik

Кооперативный симулятор скалолазания Peak установил новый рекорд по одновременному числу игроков в Steam после выхода первого крупного обновления 11 августа.

Патч добавил в игру пустынный биом, динамит, пушки и другие элементы геймплея. По данным SteamDB, в ночь на 12 августа в Peak одновременно находилось 135 536 пользователей, что превысило прошлый максимум от 6 июля (114 492 игрока).

В крупном обновлении Peak добавлен новый биом и представлена информация о будущем контенте

Рост интереса подогрела и скидка — сейчас Peak можно приобрести на 38% дешевле. Игра вышла в Steam 16 июня, быстро завоевала популярность и уже к середине июля разошлась тиражом более 5 млн копий.

