Создатели Peak не планируют превращать хитовый кооператив в вечную игру

Неожиданно ставший вирусным кооперативный экшен Peak не будет развиваться по модели бесконечного сервиса. Об этом рассказал глава студии Aggro Crab Ник Каман, подчеркнув, что изначально проект задумывался как эксперимент, а не игра «на годы вперёд».

По словам разработчика, команда продолжает активно поддерживать Peak после стремительного успеха и более чем 10 миллионов проданных копий, выпуская патчи и ивенты вроде недавнего зимнего обновления. Однако студии Aggro Crab и Landfall не хотят растягивать развитие игры искусственно.

Каман признал, что Peak вполне можно было бы «доить» обновлениями и контентом, но у команды другие приоритеты — довести игру до состояния, которым они будут по-настоящему довольны, и двигаться дальше к новым проектам. В будущем темп апдейтов замедлится, так как разработчики уже несколько месяцев работают на пределе возможностей.