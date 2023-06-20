Состоялся релиз полной версии грандиозной научно-фантастической стратегии The Pegasus Expedition ©

Fulqrum Publishing и Kalla Gameworks сегодня запускают сюжетную научно-фантастическую масштабную стратегическую игру The Pegasus Expedition для ПК в Steam, GOG.com и Epic Games Store. После нескольких месяцев разработки и успешной кампании в раннем доступе игра теперь готова к путешествию в глубокий космос и включает в себя совершенно новую кампанию, новые сюжетные события и улучшения игрового процесса, основанные на отзывах сообщества.

Версия 1.0 The Pegasus Expedition представляет совершенно новую кампанию The Purge, в которой игрокам предоставляется возможность взять под контроль новую игровую фракцию. Независимая регенеративная система и смертоносное биологическое оружие, Биомасса, знакомит игроков с уникальным и пагубным стилем игры, новым для игры 4X, с другим набором игровых функций и собственной сюжетной линией. Чистка — это пятый дополнительный сценарий, добавленный в игру, дополняющий обширную основную кампанию.

Новый «Режим всех флотов» позволяет игрокам испытать и взять под свой контроль более крупные конфликты в космосе, при этом все флоты одновременно участвуют в эпических битвах 3 на 3. Наряду с этим новым режимом к полному запуску были добавлены двадцать новых сюжетных событий, охватывающих огромное количество тем: от поддержки китайского флота в защите Земли от вторжения Колоссальных до обнаружения шпионов в вашем высшем командовании и встречи с древними археологические находки.

Были реализованы дальнейшие улучшения систем искусственного интеллекта дипломатии, в дополнение к множеству изменений баланса, чтобы создать наилучший возможный опыт для игрока. Основываясь на регулярных обновлениях, которые выходили на протяжении всего периода раннего доступа.