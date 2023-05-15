Джош Сойер: Pentiment изначально назывался Palimpsest, а планов на сиквел нет ©

Директор Pentiment рассказал, что ролевая 2D-экшен-игра Obsidian Entertainment изначально планировалась под названием Palimpsest. Название должно было дополнить художественный стиль игры, напоминающий манускрипты позднего средневековья. Это название оставалось рабочим в течение некоторого времени, пока юридическая команда Microsoft не забеспокоилась.

Они предвидели потенциальные проблемы с товарным знаком Palimpsest, поэтому приключенческая игра была переименована в более благозвучное название - Pentiment. Джош Сойер, геймдиректор Pentiment, сделал это откровение на своем Tumblr. Он отвечал на вопрос фаната на этой платформе. Джош сказал,

Первоначальное нерабочее название Pentiment на самом деле было Palimpsest! Юридическая служба Microsoft почувствовала потенциальные трудности с получением этого названия, поэтому я переименовал его в Pentiment.

Были предположения о возможном продолжении Pentiment. В качестве возможного названия для вышеупомянутого сиквела называли Palimpsest. Но Джош пресек эти слухи. По его словам, он всегда хотел, чтобы Pentiment был "самостоятельной историей", и что он не собирается выпускать продолжение своей 2D-игры, основанной на повествовании. Хотя он не исключил возможности создания игры по мотивам Pentiment.

И нет, я не планирую выпускать какое-либо продолжение, духовное или иное, для Pentiment. Я всегда задумывал ее как самостоятельную историю. Она может вдохновить на идеи (надеюсь, не только меня!) в будущем, но я доволен тем, на чем мы остановились.

Фанаты весьма развеселились такому открытию. Большинство из них выразили мнение, что Pentiment звучит гораздо лучше, чем рабочее название игры, так как Palimpsest кажется многословным. Фанаты также согласились с решением Джоша относительно сиквела Pentiment. По их мнению, история двухмерной игры достигла своего завершения, но они были бы не против, если бы у команды было что-то новое, чтобы добавить к этой истории. Более того, они надеются, что Obsidian Entertainment будет продвигать такие небольшие проекты, как Pentiment.

Pentiment - это повествовательно-приключенческая однопользовательская 2D-игра, разработанная Obsidian Entertainment для Xbox Game Studios. Она была выпущена 15 ноября 2022 года. Действие игры происходит в вымышленном альпийском городке Тассинг в Верхней Баварии в XVI веке. Сюжет игры вращается вокруг тайны убийства, где игроку предстоит собирать улики, гуляя по городу и разговаривая с горожанами.

Pentiment доступна для PC, Xbox One и Xbox Series X|S.