Перезагрузка Perfect Dark для Xbox будет поддерживать режим 60 кадров в секунду

С момента анонса на The Game Awards 2020 ожидание Perfect Dark неуклонно росло. Франшиза, долгое время находившаяся в тени, теперь снова привлекает значительное внимание. Хотя об этом проекте опубликовано минимальное количество информации, было подтверждено, что игра станет перезапуском оригинальной франшизы. Недавний список вакансий на должность технического директора в The Initiative обнародовал дополнительную информацию. Согласно списку вакансий, перезагрузка предполагает режимы производительности и качества.

Интеграция режимов производительности и качества на консолях становится все более распространенным явлением в игровой индустрии. Эта функция позволяет игрокам устанавливать приоритеты частоты кадров или качества изображения в соответствии со своими предпочтениями.

Раньше в большинстве игр на консолях был один режим, ориентированный на качество, часто в ущерб производительности. Такой подход привел к разочарованию среди игроков, которые отдавали предпочтение производительности, а не визуальной точности.

В дополнение к этому, вакансия старшего аниматора геймплей предполагает, что Perfect Dark будет включать в себя как «синхронизированную», так и «несинхронизированную» механику рукопашного боя.

Синхронизированный рукопашный бой, вероятно, относится к заранее заданным анимациям, легко интегрированным в игровой процесс, обеспечивающим плавное и последовательное боевое взаимодействие. С другой стороны, несинхронизированный рукопашный бой может дать игрокам больше свободы и импровизации во время боя.

Хотя конкретная дата выпуска Perfect Dark не объявлена, в отчетах предполагается, что она может быть выпущена уже в 2026 году. Игра столкнулась с рядом препятствий, что способствовало неопределенности сроков ее выпуска.

В отчетах указывается, что проект Perfect Dark претерпел несколько перезагрузок, при этом разработчики постоянно меняли свой подход и исследовали разные идеи.

Изначально The Initiative начала разработку совместно с компанией Sure Affinity в качестве соразработчика, но теперь ей помогает Crystal Dynamics. Кроме того, решение перейти на Unreal Engine 5 создало дополнительные проблемы для разработчиков.