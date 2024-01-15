Ждем новостей на Xbox Developer Direct? Создатели Perfect Dark обновили аккаунт в социальных сетях

Как сообщает бдительный Klobrille, официальный аккаунт X | The Initiative в Twitter был обновлен, что говорит о возможном появлении новостей о Perfect Dark, Xbox-эксклюзиве, над которым студия работает в сотрудничестве с Crystal Dynamics.

В частности, профиль команды получил золотой статус X | Twitter "Verified" (присуждается только проверенным корпоративным аккаунтам) и принадлежность к бренду Xbox.

Казалось бы, это незначительные изменения, но, учитывая запланированный на эту неделю Xbox Developer_ Direct, время их проведения, несомненно, любопытно. Тем более если вспомнить, что аналогичный случай произошел на прошлой неделе с официальным профилем Avowed, который, по совпадению, позже был подтвержден как один из главных героев предстоящего мероприятия.

На данный момент нам остается лишь дождаться четверга 18 января, когда состоится трансляция Xbox Developer_Direct 2024. В ходе мероприятия, помимо Avowed, мы сможем увидеть в действии Hellblade 2, Ara: History Untold и игру про Индиану Джонса от MachineGames.

Анонсированная в конце 2020 года для Xbox Series X|S и PC, Perfect Dark - это новая игра в серии шпионских и научно-фантастических игр 2020 года от Rare, порученная The Initiative и разработанная в сотрудничестве с Crystal Dynamics. С тех пор игра исчезла из поля зрения, Crystal Dynamics заявляла, что разработка идет полным ходом, но последние слухи утверждают, что работа еще далека от завершения.

Возможное появление игры во время Developer_Direct вполне правдоподобно, учитывая, что в июне 2023 года представитель Xbox Мэтт Бути предположил появление новинки в течение ближайших 18 месяцев.