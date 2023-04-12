Геймплей MMORPG "нового поколения" Perfect New World демонстрирует редактор персонажа, боевую систему и игровой мир ©

Несмотря на то, что до начала закрытого бета-тестирования 4 мая осталось меньше месяца, о Perfect New World до сих пор известно очень мало. Кроме того, что это продолжение Perfect World, что она выйдет только на ПК и что бюджет производства исчислялся десятками, если не сотнями миллионов долларов. Мы до сих пор даже не видели, как именно выглядит эта MMORPG "нового поколения".

Однако теперь в сети был опубликован почти 9-минутный геймплейный трейлер, который наконец-то показал Perfect New World во всей красе. Игроки могут получить представление об игровом мире, очень динамичной боевой системе (нон-таргет + система комбо), создателе персонажа, доступных классах (в ЗБТ их будет всего три) и геймплей (случайные события в открытом мире, одиночные подземелья, рейды с головоломками, PvP-арены).

Также было дано обещание, что "игра будет улучшаться в соответствии с отзывами фанатов".