Perfect New World предлагает "почувствовать и прожить этот момент" в свежем трейлере ©

IRONCORE GAME STUDIO поделилась совершенно новым трейлером Perfect New World, посвященный миру игры в целом.



Видео демонстрирует несколько красивых пейзажей, пару подземелий и самые интересные элементы, которые будут ждать вас в этой MMORPG.

Между тем, продолжается регистрация на новые тесты, но без гарантии получить доступ. У вас есть время до 7 ноября, Подробности ищите здесь.

Perfect New World - новая ААА MMORPG для ПК, являющаяся (не)официальным продолжением Perfect World. Игра выйдет одновременно для всего мира