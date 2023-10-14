Perfect New World предлагает "почувствовать и прожить этот момент" в свежем трейлере

IRONCORE GAME STUDIO поделилась совершенно новым трейлером Perfect New World, посвященный миру игры в целом.
Видео демонстрирует несколько красивых пейзажей, пару подземелий и самые интересные элементы, которые будут ждать вас в этой MMORPG.
Между тем, продолжается регистрация на новые тесты, но без гарантии получить доступ. У вас есть время до 7 ноября, Подробности ищите здесь.
Perfect New World - новая ААА MMORPG для ПК, являющаяся (не)официальным продолжением Perfect World. Игра выйдет одновременно для всего мира
А где миллион котов в ГД?
Да, красиво. Особенно мне нравится как китайцы умеют в великолепный дизайн локаций.
Хотя конечно что там на релизе получится с игрой и насколько интересно будет играть - пока рано судить.
Было только слышно что игра требует 32гб оперативки)
Это для того чтоб выдержать толпу котов в ГД.
А че они так этих торгашей и не поправили все еще? Типа аукциона какого нибудь чтобы там отображались в виде списка торгаши.
Если эту игру локализует мейл, можно забыть о ней сразу. Донатной помойкой будет как и пв. Кстати с пв я тут увидел мало что схожего, тигр, стиль локаций да и всё.