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Perfect New World TBA
5.9 18 оценок

Perfect New World предлагает "почувствовать и прожить этот момент" в свежем трейлере

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Procy_on
Новости

IRONCORE GAME STUDIO поделилась совершенно новым трейлером Perfect New World, посвященный миру игры в целом.

Видео демонстрирует несколько красивых пейзажей, пару подземелий и самые интересные элементы, которые будут ждать вас в этой MMORPG.

Между тем, продолжается регистрация на новые тесты, но без гарантии получить доступ. У вас есть время до 7 ноября, Подробности ищите здесь.

Perfect New World - новая ААА MMORPG для ПК, являющаяся (не)официальным продолжением Perfect World. Игра выйдет одновременно для всего мира

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
saiditsme

А где миллион котов в ГД?

1
AndralStormborn

Да, красиво. Особенно мне нравится как китайцы умеют в великолепный дизайн локаций.

Хотя конечно что там на релизе получится с игрой и насколько интересно будет играть - пока рано судить.

Было только слышно что игра требует 32гб оперативки)

0
Azok OsKveRniTEJI

Это для того чтоб выдержать толпу котов в ГД.

0
danilukHF Azok OsKveRniTEJI

А че они так этих торгашей и не поправили все еще? Типа аукциона какого нибудь чтобы там отображались в виде списка торгаши.

0
вупсич пупсич

Если эту игру локализует мейл, можно забыть о ней сразу. Донатной помойкой будет как и пв. Кстати с пв я тут увидел мало что схожего, тигр, стиль локаций да и всё.

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