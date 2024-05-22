В царстве вечной мерзлоты: анонсирована постапокалиптическая игра на выживание Permafrost

Разработчики из студии SpaceRocket Games совместно с издателем Toplitz Productions представили свой новый проект под названием Permafrost. Игрокам предстоит погрузиться в мрачный мир, где царят лёд и разруха, и попытаться выжить в суровых условиях после глобального катаклизма.
Действие Permafrost разворачивается в 2035 году, когда некая катастрофа навсегда изменила облик Земли, превратив её в бескрайнюю морозную пустошь. В этом холодном и безжалостном мире судьба человечества висит на волоске. Цивилизация лежит в руинах, связь между выжившими потеряна, а каждый новый день превращается в отчаянную борьбу за существование.
Главной угрозой для игроков станут не только жестокие погодные условия и нехватка ресурсов, но и другие опасности постапокалиптического мира. Разработчики обещают, что в Permafrost придётся вести смертельные сражения как с враждебно настроенными людьми, так и с дикими хищниками, используя примитивное или огнестрельное оружие. Каждая встреча может стать последней в этой безжалостной битве за выживание.
Игровой процесс Permafrost строится вокруг классических элементов жанра выживания. Игроки будут собирать ценные ресурсы, возводить и укреплять базы, создавать предметы и снаряжение, а также объединяться с другими выжившими для исследования окружающего мира. Судя по всему, упор будет сделан на реалистичность и хардкорность, чтобы передать всю безысходность и отчаяние постапокалиптических реалий.
Помимо одиночного режима, игра предложит кооператив до 4 человек, где игроки смогут вместе сражаться за выживание, делить ресурсы и строить общие убежища. Релиз же запланирован на 2025 год. Игра выйдет в раннем доступе Steam на ПК.
Во помню игруха была лост планет вроде, про космос, планеты, монстров и бластеры, ох крутая игруля была) раньше всё лучше было
Превая часть Lost Planet была хороша. Вторая часть уже чистый онлайн, без сюжетной части. 3-часть сносная, но ничем не примечательная (имхо).
Во второй есть сюжет // Илья Афанасьев
Я помню диски покупал(было время интернет был не очень развит в стране и Я покупал диски с играми в игровых магазинах))) Ледяные планеты и мочить жуков))) МНЕ тогда очень понравилось
Так называемый "скрытый гем". Раньше ВСЁ было лучше лишь по той причине, что это было в первый раз. Нынешние дети будут "употреблять" нынешний продукт и через 30 лет говорить также, что раньше (в 2020-2030) было лучше. Лично для меня игры 00 - лучшие. Есть те, кто скажут, что игр 80-90х были лучше всех. И так далее.
S