В царстве вечной мерзлоты: анонсирована постапокалиптическая игра на выживание Permafrost

Игра в жанре выживания, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире после катастрофического катаклизма 2035 года. Глобальное бедствие превратило Землю в безжизненную ледяную пустошь, получившую название «Вечная мерзлота». В этих суровых условиях остатки человечества вынуждены бороться за существование, в то время как связь между уцелевшими потеряна, а общество раздроблено на изолированные группы.

Игроку предстоит примерить на себя роль одного из выживших, которому необходимо адаптироваться к новой реальности и отправиться в путешествие по замерзшим просторам в поисках ценных ресурсов и следов былой цивилизации. Ключ к выживанию в мире Permafrost — грамотное распределение сил и эффективное использование всего, что удаётся найти или создать. Охота на редких животных, разведка заброшенных поселений и развитие навыков крафтинга являются неотъемлемой частью игрового процесса.

Добытые материалы пригодятся для строительства укрытий и создания экипировки, которая защитит от холода и врагов. Возводя убежища и обустраивая быт, игрок получит возможность выращивать пищу и восстанавливать некогда утраченные технологии. Полезным напарником в этом нелёгком деле станет спасённая собака, чьи обоняние и бдительность не раз выручат в диких землях, а также помогут в транспортировке найденных предметов.

Столкновения с другими выжившими потребуют от игрока осторожности и умения адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. В зависимости от ситуации можно будет вступать в альянсы или действовать самостоятельно, полагаясь на дипломатию или силу оружия. Последнее предполагает использование как примитивных средств защиты, так и огнестрельного оружия, собранного из подручных материалов.

Отдельного внимания заслуживает кооперативный режим, позволяющий объединить усилия с друзьями для совместного исследования постапокалиптического мира, добычи ресурсов и строительства.