Создатели Tibia анонсировали новую MMORPG Persist Online

Спустя почти 27 лет после выхода Tibia немецкая студия CipSoft объявила о работе над новой MMORPG для ПК. Persist Online покажет нам мрачное видение постапокалиптического мира, захваченного ордами зомби. Сначала игра выйдет в ранний доступ, но пока не сообщается, когда это произойдет. Однако у нас есть первый трейлер.

Согласно информации, опубликованной разработчиками, Persist Online будет бесплатной игрой с открытым миром, в которой "каждое здание будет доступно для исследования". Главной задачей будет собрать с друзьями "смертоносную команду", способную выжить в неблагоприятных условиях. Для этого вам нужно будет собирать необходимый лут, из которого вы будете создавать все более совершенное снаряжение.



Что касается снаряжения, в игре вы будете использовать огнестрельное оружие и инструменты, которые производят меньше шума - это особенно важно, когда вас окружают звери, чутко реагирующие на каждый шорох.



Разработчики добавляют, что в геймплее не будет стандартных классов персонажей - игроки сами будут решать, как развивать своих героев. В Persist Online будет представлено дерево навыков из 25 элементов. В MMORPG будет динамическая погодная система и цикл дня и ночи.



Persist Online началась как хобби-проект двух сотрудников CipSoft. Только спустя некоторое время, в июле 2021 года, игра получила "безоговорочную поддержку" студии. С тех пор команда из 14 человек работает над созданием с "огромной страстью и преданностью".



Разработчики гарантируют, что перед выходом игры в ранний доступ они организуют многоэтапные тесты, в которых смогут принять участие все желающие. Информация о них появится на официальном сервере игры в дискорде.