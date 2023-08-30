Atlus была на грани банкротства до того, как выпустила Persona 3

Компания Atlus всегда была известна своими JRPG-франшизами, особенно Shin Megami Tensei и Persona. К сожалению, во времена PS2 студия была близка к закрытию и вынуждена была поставить все на одну игру - Persona 3.
По словам режиссера Кацуры Хашино, еще до выхода Persona 3 студия Atlus была на грани банкротства, и это была бы ее последняя игра. Пытаясь спасти компанию, он полностью изменил франшизу Persona, обратившись к более широкой аудитории. При этом, по словам Хашино, ему было очень трудно убедить ветеранов команды пойти на эти изменения, так как они не хотели разочаровывать поклонников франшизы. Многие старые разработчики, которые были фанатами игры, жаловались, что франшиза слишком сильно изменилась, но директор комментирует это так: либо так, либо пусть она умрет.
Если мы сделаем игру, которая порадует только самых ярых фанатов, то как она привлечет новых людей? Компания исчезнет.
Кроме Persona 3, Atlus выпустила Shin Megami Tensei III: Nocturne и подсерию Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga. Однако именно Persona 3 стала самым большим успехом для компании. Перезапуск Persona стал для Atlus огромным успехом, получив несколько спин-оффов и даже обойдя основную франшизу Shin Megami Tensei. В дальнейшем успех продолжал расти: так, продажи Persona 5 составили уже 9 млн. копий, что составляет половину от общего объема всех продаж франшизы Persona.
Спустя 17 лет Persona 3 возвращается с ремейком под названием Persona 3 Reload, который выйдет 2 февраля 2024 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Atlus заколебали жвачку жевать, в 2016 вышла пятая Персонка...Всё, с этого момента: ремейки, танцульки, какие то не внятные битмапы по 5-ой, DLC за фулл прайс под названием Royal..И так почти с каждой долбанной частью начиная с 3 ей. Сейчас еще по пятой какая то мобилка, румбл еще тактическая шляпа в анонсах.....Как меня этим напрягает это игровая студия, они создают бриллиант и потом начинают из этого создавать просто десятки филлеров беря за основу нумерную часть в разных сеттингах...Это на самом деле похуже любого конвеера... Это равносильно что Проджекты после Ведьмака 3 понавыпускали еще игр так 5 плана:
Гонки на лошадях
Пошаговая мобилка с гача героями из ведьмака
Шутер по Ведьмаку 3
Визуальная новелла по Ведьмаку 3
и тд....