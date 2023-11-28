Кен Амада в новом трейлере Persona 3 Reload

Компания Atlus выпустила новый трейлер к предстоящей игре Persona 3 Reload, в котором представлен один из членов партии - Кен Амада. Это играбельный персонаж, который присоединяется к S.E.E.S в поздних частях сюжета. В бою он использует Персону Немезиду.

Его озвучивают Джастин Ли на английском языке и Мегуми Огата на японском.

Persona 3 Reload - это ремейк, который призван передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром.

Persona 3 Reload выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store 2 февраля 2024 года по всему миру. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.