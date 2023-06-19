Над Persona 3 Reload работали практически все разработчики Persona 5 Royal ©

В интервью 4gamer.net Казухиса Вада из команды Persona Team (P-Studio) Atlus заявил, что несколько человек из команды разработчиков Persona 5 Royal начали работать над Persona 3 Reload ближе к концу разработки первой. Однако после завершения Persona 5 Royal почти все члены команды разработчиков перешли к работе над Persona 3 Reload. По его словам, у команды уже давно была идея этого проекта, но фактически работа над ним началась только в конце 2019 года.

Что касается Persona 3 Reload, Вада и его команда рассказали, что это первый раз, когда студия разрабатывает игру как P-Studio, используя совершенно новый движок, а также это первый проект такого масштаба, который будет выпущен одновременно по всему миру. Кроме того, они отметили, что игру можно считать ремейком одной из важнейших игр, которая сделала серию Persona такой, какой она является сегодня. С точки зрения команды разработчиков, она также стала новым вызовом для будущего серии Persona в целом.