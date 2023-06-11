Persona 3 Reload 13.07.2006
8 106 оценок

Официально анонсирован ремейк Persona 3 с подзаголовком Reload - релиз в следующем году

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Gutsz
Новости

Череда слухов и утечек, наконец-то получила официальное подтверждение на Xbox Games Showcase. Японские разработчики из студии Atlus в рамках этого мероприятия анонсировали ремейк Persona 3, показав дебютный трейлер игры и раскрыв предполагаемое окно релиза.

Ремейк Persona 3 получил подзаголовок Reload. Обновленное издание игры обещает полностью сохранить оригинальную историю и события, однако при этом будут внесены серьезные визуальные улучшения. Разработчики переработали множество локаций и моделей персонажей, что позволит с комфортом пройти одну из самых культовых роевых игр.

Persona 3 Reload создается для ПК и консолей обоих поколений. Релиз ремейк назначен на первую половину 2024 года.

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Первые кадры ремейка Persona 3 сравнили с оригиналом
В сеть утек трейлер ремейка Persona 3 - релиз в начале 2024 года
В сеть утек трейлер ремейка Persona 3 - релиз в начале 2024 года
Слух: Ремейк Persona 3 будет называться Persona 3 Reload и выйдет до конца этого года
Слух: Ремейк Persona 3 будет называться Persona 3 Reload и выйдет до конца этого года
Комментарии: 4
Ваш комментарий
sapov

Хитро atlus сделали, сперва купи ремейк. Потом ремастер. Та ещё контора г@ндонов.

0
Комментарий удален
Your Hair is Beautiful

Ты уже даже не стараешься.

1
Janekste

Ждёшь 6-ю персону, а они ремейк тройки делают непонятно для чего. Хотя, конечно, игра преобразилась. Ремейк смотрится очень даже годно. Обновлённый визуал стал очень стильным. Почти как в пятёрке, хотя и не совсем. Пятёрка всё же по-прежнему остаётся самой стильной персоной. Ремейк слабее выглядит, как ни крути.

-2
Alcoza1cer

Это экз для Майков?))) Кайф!

-4