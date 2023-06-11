Официально анонсирован ремейк Persona 3 с подзаголовком Reload - релиз в следующем году

Череда слухов и утечек, наконец-то получила официальное подтверждение на Xbox Games Showcase. Японские разработчики из студии Atlus в рамках этого мероприятия анонсировали ремейк Persona 3, показав дебютный трейлер игры и раскрыв предполагаемое окно релиза.
Ремейк Persona 3 получил подзаголовок Reload. Обновленное издание игры обещает полностью сохранить оригинальную историю и события, однако при этом будут внесены серьезные визуальные улучшения. Разработчики переработали множество локаций и моделей персонажей, что позволит с комфортом пройти одну из самых культовых роевых игр.
Persona 3 Reload создается для ПК и консолей обоих поколений. Релиз ремейк назначен на первую половину 2024 года.
Хитро atlus сделали, сперва купи ремейк. Потом ремастер. Та ещё контора г@ндонов.
Ты уже даже не стараешься.
Ждёшь 6-ю персону, а они ремейк тройки делают непонятно для чего. Хотя, конечно, игра преобразилась. Ремейк смотрится очень даже годно. Обновлённый визуал стал очень стильным. Почти как в пятёрке, хотя и не совсем. Пятёрка всё же по-прежнему остаётся самой стильной персоной. Ремейк слабее выглядит, как ни крути.
Это экз для Майков?))) Кайф!