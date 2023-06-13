Persona 3 Reload будет включать в себя некоторые элементы из Persona 3 FES ©

Persona 3 Reload от Atlus вызвала ажиотаж за последние несколько дней благодаря своей утечке и официальному анонсу. Конечно, разработчик подтвердил, что в игру не будет включен контент Persona 3 FES или Persona 3 Portable, включая Котоне Шиоми, женщину-протагониста, что также вызвало споры.

Выступая перед Famitsu, продюсер Рёта Ниицума уточнил свой предыдущий ответ, рассказав о том, какие особенности из ремейка будут взяты из других версий. Он сказал: "Я хочу убедиться, что здесь нет никаких недоразумений.

Persona 3 Reload - это проект, призванный воссоздать самую первую Persona 3 для современных платформ. Это означает, что мы не будем включать в игру сюжет, добавленный в Persona 3 FES, или женщину-протагониста из Persona 3 Portable. Однако это не означает, что некоторые элементы основной истории, добавленные в FES, вообще не будут включены в Reload.

Хотя Риота не назвал "определенные элементы", вполне возможно, что социальная связь для Айгис будет включена. Мы также можем увидеть различные функции и улучшения качества жизни из более поздних версий. Например, возможность выбирать команды для членов вашей партии - функция, представленная в Persona 3 Portable, - может появиться в геймплее Reload.

Время покажет, что еще изменилось, но одно можно сказать наверняка: в игре появился новый состав актеров озвучки. Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Она также выйдет в первый день на Game Pass.