Persona 3 Reload получила новые скриншоты и подробности, а также были представлены актеры английского дубляжа

Сегодня компания Atlus представила множество новых объектов и подробностей о грядущем ремейке Persona 3, получившем название Persona 3 Reload.

Начнем с того, что посмотрим на обновленную боевую форму, которая появится в ремейке, а также на ее иллюстрации. Ее будут носить члены партии, когда будут исследовать Тартар.

Далее - социальная статистика, которая хорошо знакома ветеранам Persona. В процессе игры вам нужно будет соответствовать определенным стандартам в смелости, обаянии или академичности.

Конечно, можно улучшить свои показатели за счет учебы, подработки и т.д.

Недостаточный уровень показателей может помешать пользоваться некоторыми объектами и развивать социальные связи дальше определенного момента, по крайней мере, до достижения необходимого уровня.

Функция "Жизнь в общежитии" позволяет наслаждаться школьной жизнью вместе с друзьями. Вы можете готовить, готовиться к тестам, читать книги, смотреть фильмы, ухаживать за огородом и многое другое.

Это не только повышает социальные показатели, но и помогает членам партии разблокировать пассивные умения под названием "Боевые характеристики".

Кроме того, укрепляются связи между героем и другими персонажами, что приводит к новым взаимодействиям.

Компьютер в комнате отдыха можно использовать для изучения или сбора информации. Это не только повышает социальные навыки, но и обучает полезным умениям.

Кроме того, мы сможем увидеть больше одноклассников, которые не входят в состав игровой партии. Тем не менее, с ними можно наладить социальные связи, что приведет к открытию специальных сцен.

Взаимодействуя с ними, вы также сможете улучшить свои способности Persona. В ремейке они получили не только новые иллюстрации, но и полноценное голосовое сопровождение.

Ниже приведен список их английских исполнителей.

Одноклассник - Кэндзи Томочика (VA: Джо Зиея)

Король гурманов - Нозоми Суэмицу (VA: Пол Кастро мл.)

Легкая атлетика - Кадзуси Миямото (VA: Марк Уиттен)

Менеджер по легкой атлетике - Юко Нишиваки (VA: Шелби Янг)

Студенческий совет - Хидетоси Одагири (VA: Остин Ли Мэтьюс)

Казначей студенческого совета - Чихиро Фусими (VA: Келли Баскин)

Арт-клуб - Кейсуке Хирага (VA: Гриффин Бернс)

Студентка по обмену - Биби (VA: Джефф Берг)

Говоря об озвучке, мы также получили видеоролик, представляющий часть английского основного актерского состава.

Игра выйдет 2 февраля 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC 2 февраля 2024 года.