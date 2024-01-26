Компания ATLUS представила первые 50 минут игрового процесса Persona 3 Reload. Видео содержит спойлеры к началу игры, поэтому тем, кто хочет впервые познакомиться с ней в игре, рекомендуется воздержаться от просмотра.
Persona 3 Reload представляет собой ремейк, целью которого является передача и расширение впечатлений от оригинальной игры Persona 3, а также улучшение геймплея, сюжета и персонажей.
Persona 3 Reload выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 2 февраля по всему миру. Также игра будет доступна через Xbox Game Pass.
И всё-таки до пятой персоны не дотягивает стильность визуала. Но всё-равно разработчики прекрасно постарались. Это видно. Судя по этим 50-ти очень годным минутам геймплея, игровой процесс ремейка однозначно годнота!
хз нравились только две первые персоны, остальное слишком мультяшно анимешное...