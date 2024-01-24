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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Ролевая
8 150 оценок

Создатели Persona 3 Reload объяснили фанатам, почему в ремейке нет женского протагониста

Simple Jack
Новости

Поклонники серии Persona, ожидающие выхода Persona 3 Reload, были разочарованы, узнав, что возможность играть за главную героиню женского пола из Persona 3 Portable (P3P) в ремейке будет недоступна. В интервью IGN продюсер игры Рёта Ниицума объяснил, что это решение объясняется тем, что целью ремейка является воссоздание оригинальной Persona 3, исключая дополнительный контент из таких расширенных версий, как Persona 3 FES и P3P. А главный режиссер Кадзухиса Вада подчеркнул:

Итак, основная концепция воссоздания истории Persona заключалась в том, что мы хотели сохранить все из оригинальной версии, но обновить это до наших дней.

Хотя отсутствие главной героини P3P разочаровало некоторых фанатов, команда разработчиков осознанно сделала ставку на точное воссоздание оригинальной игры, внедрив при этом современные улучшения.

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Persona 3: Reloaded
13.07.2006
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

жаль конечно, но ничего страшного

0
GraF68ru

Потому что потом можно еще раз впарить re-reload

0
Wolfenstein

потому что аниме для… ну вы поняли

-7
MorzhVrednosti

для супернатуралов, а для остальных нетфликс.

1