Авторы Persona 5: The Phantom X опубликовали вступительный ролик

Persona 5: The Phantom X, мобильный спин-офф Persona 5, выходящий на iOS и Android, уже на подходе, и в сети появился вступительный ролик в стиле аниме, который вы можете увидеть ниже.

Как видите, ролик сделан очень хорошо, но совершенно ничего не показывает о геймплее, который будет представлять собой ролевую игру free-to-play с призовыми сундуками, или гачей, как их еще называют, и другими микротранзакциями. Разработкой занимались специалисты Black Wings Game Studio при поддержке издателя Perfect World Studios, уже создавшего хит Tower of Fantasy.

Для обеспечения полной преемственности с серией были привлечены исторический иллюстратор серии Шигенори Соэдзима и композитор саундтрека Сёдзи Мэгуро.

На данный момент у Persona 5: The Phantom X есть дата выхода только в Китае: 12 апреля 2024 года. О том, появится ли игра на Западе, пока не сообщается.