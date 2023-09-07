Слух: Persona 6, скорее всего, выйдет в 2026 году и будет огромным скачком по сравнению с предшественницей ©

До выхода Persona 6 еще довольно рано, и, возможно, следующая часть популярной серии от Atlus выйдет еще не скоро.

Инсайдер MbKKssTBhz5, который в прошлом доказал свою надежность в отношении утечек информации о сериях Persona и Shin Megami Tensei, сообщил, что следующая часть серии выйдет не в следующем году, и, возможно, даже не в 2025 году, поскольку гораздо более вероятным является выход в 2026 году. Судя по всему, размах и масштаб игры намного больше, чем у ее предшественницы, и она будет во многом отличаться от нее. Persona 3 Reload в некотором смысле является тестом для этой игры, хотя он не стал уточнять, каким именно.

Несмотря на то, что знакомство с Persona 6 может затянуться, в разработке находятся и другие проекты, связанные с серией, в том числе игра с участием всего актерского состава франшизы, которая будет анонсирована и выпущена в текущем финансовом году. Поскольку выставка Tokyo Game Show уже не за горами, вполне вероятно, что этот анонс не за горами.

Наряду с Persona 6 и новыми проектами серии, что-то готовится и для серии Shin Megami Tensei. По данным утечки, в будущем появится новая игра, связанная с Shin Megami Tensei V. На данный момент это может быть как перенос на другие платформы, так и спин-офф.

Поскольку Persona 5 была гораздо масштабнее своих предшественниц, будет интересно посмотреть, насколько сильно Persona 6 будет отличаться от остальных частей серии.