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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 381 оценка

За 6 лет Fallout 76 привлекла 20 миллионов игроков

monk70
Новости

Fallout 76 нашла совершенно новый мир игроков благодаря популярности сериала Fallout» от Amazon. Игра Bethesda Game Studios, впервые выпущенная в октябре 2018 года, по состоянию на среду, 29 мая 2024 года, превысила 20 миллионов игроков.

Это скачок по сравнению с 17 миллионами игроков, которые Fallout 76 набрал в декабре, накануне выхода 10 апреля телеадаптации Fallout Джонатана Нолана на Prime Video.

«Некоторое время она пользовалась скрытой популярностью — но не до такого уровня, и это было просто здорово для всей студии», — рассказал Variety директор и исполнительный продюсер Bethesda Тодд Ховард, курирующий франшизу Fallout.

Менее чем за два месяца с момента премьеры сериала (а уже был выбран второй сезон) количество ежедневных активных пользователей франшизы видеоигр Fallout, разработанной и изданной Bethesda, подразделением Microsoft Gaming, выросло более чем на 600 %.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
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Че, уже 6 лет прошло? O_o

1
Kenn1y

Тоже задался этим вопросом, но потом вспомнил, что даже не прошёл до конца Skyrim и Fallout 4.

1
Саня Цукино Усаги
0
remark24

За 6 лет тупые уродцы добавили всего 3 нормальных обновления в такую вселенную,где полет фантазии просто неостановим.пфффф

0
bohdan2015

на беспл. выходных было достаточно менее часа чтобы её покинуть:D

0
StarfieJId

Они считают всех, даже тех, кто просто один раз на бесплатных выходных зашёл в неё и вышел. Что могу сказать, проект стал заметно лучше, на 200 часов хватит, далее скучно и однообразно, после получения T-65 с тройными легендарками и полного комплекта легендарных прокачанных карт способностей стремиться в ней не к чему.

0
Janekste

Как и в любой другой нормальной игре после получения ТОП шмоток стремиться больше не к чему. Ясень пень, что в 76 фолыче всё тоже самое будет. Это нормально. Иначе и быть не могло.

0
Eios

А как по мне, превращение одиночной игры в онлайн дрочильню было большой ошибкой. Только эту часть Фола обошел стороной, ибо онлайн игры вообще не привлекают.

0
Janekste
нлайн игры вообще не привлекают

Но это не значит, что онлайн фолыч был ошибкой, ведь мир не вертится только вокруг тебя. Есть и другие люди с другими вкусами, которые мечтали именно о таком онлайновом фолыче и теперь с удовольствием в него играют. Нравится тебе оно или нет, но F76 очень успешный проект с огромным количеством положительных отзывов и довольно неплохим онлайном для шестилетней игры. Смирись с этим. Другими словами, разным людям нужен разный фолыч и потому разрабы должны делать разные фолычи.

0
Eios Janekste

Сделали бы тогда сюжетный режим отдельно, онлайн отдельно. Тем более, такая крупная студия вполне могла себе это позволить.

0
вупсич пупсич

Ну это же не активные игроки в моменте. Может тысяч 7 могут регулярно играть, но это оч слабо.
В любом случае рано или поздно игроки уходят. У меня уже 410 часов и скоро удалю. Даже не буду следующую обнову смотреть с локациями. Судя по сливу нового сезона, там один мусор.

-2
remark24

Ну они наконец расширят локацию и добавят немного новых квестов

1
Пользователь ВКонтакте

25 тыс. активных игроков // Никита Быков

0
Janekste

7 тысяч онлайна это прекрасный результат для шестилетней игры. И твои 410 часов доказывают, что беседка всё сделала правильно. Ясень пень, что в какой-то момент игра приедается и игроки начинают уходить. Это вполне себе нормальное явление.

0