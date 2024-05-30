За 6 лет Fallout 76 привлекла 20 миллионов игроков

Fallout 76 нашла совершенно новый мир игроков благодаря популярности сериала Fallout» от Amazon. Игра Bethesda Game Studios, впервые выпущенная в октябре 2018 года, по состоянию на среду, 29 мая 2024 года, превысила 20 миллионов игроков.
Это скачок по сравнению с 17 миллионами игроков, которые Fallout 76 набрал в декабре, накануне выхода 10 апреля телеадаптации Fallout Джонатана Нолана на Prime Video.
«Некоторое время она пользовалась скрытой популярностью — но не до такого уровня, и это было просто здорово для всей студии», — рассказал Variety директор и исполнительный продюсер Bethesda Тодд Ховард, курирующий франшизу Fallout.
Менее чем за два месяца с момента премьеры сериала (а уже был выбран второй сезон) количество ежедневных активных пользователей франшизы видеоигр Fallout, разработанной и изданной Bethesda, подразделением Microsoft Gaming, выросло более чем на 600 %.
Че, уже 6 лет прошло? O_o
Тоже задался этим вопросом, но потом вспомнил, что даже не прошёл до конца Skyrim и Fallout 4.
За 6 лет тупые уродцы добавили всего 3 нормальных обновления в такую вселенную,где полет фантазии просто неостановим.пфффф
на беспл. выходных было достаточно менее часа чтобы её покинуть:D
Они считают всех, даже тех, кто просто один раз на бесплатных выходных зашёл в неё и вышел. Что могу сказать, проект стал заметно лучше, на 200 часов хватит, далее скучно и однообразно, после получения T-65 с тройными легендарками и полного комплекта легендарных прокачанных карт способностей стремиться в ней не к чему.
Как и в любой другой нормальной игре после получения ТОП шмоток стремиться больше не к чему. Ясень пень, что в 76 фолыче всё тоже самое будет. Это нормально. Иначе и быть не могло.
А как по мне, превращение одиночной игры в онлайн дрочильню было большой ошибкой. Только эту часть Фола обошел стороной, ибо онлайн игры вообще не привлекают.
Но это не значит, что онлайн фолыч был ошибкой, ведь мир не вертится только вокруг тебя. Есть и другие люди с другими вкусами, которые мечтали именно о таком онлайновом фолыче и теперь с удовольствием в него играют. Нравится тебе оно или нет, но F76 очень успешный проект с огромным количеством положительных отзывов и довольно неплохим онлайном для шестилетней игры. Смирись с этим. Другими словами, разным людям нужен разный фолыч и потому разрабы должны делать разные фолычи.
Сделали бы тогда сюжетный режим отдельно, онлайн отдельно. Тем более, такая крупная студия вполне могла себе это позволить.
Ну это же не активные игроки в моменте. Может тысяч 7 могут регулярно играть, но это оч слабо.
В любом случае рано или поздно игроки уходят. У меня уже 410 часов и скоро удалю. Даже не буду следующую обнову смотреть с локациями. Судя по сливу нового сезона, там один мусор.
Ну они наконец расширят локацию и добавят немного новых квестов
25 тыс. активных игроков // Никита Быков
7 тысяч онлайна это прекрасный результат для шестилетней игры. И твои 410 часов доказывают, что беседка всё сделала правильно. Ясень пень, что в какой-то момент игра приедается и игроки начинают уходить. Это вполне себе нормальное явление.