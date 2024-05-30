Для Redfall вышло последнее обновление с офлайн-режимом и многим другим

Arkane Austin выпустила обновление игры 4, последний патч для Redfall, который добавляет автономный режим. Размер этого патча на ПК составляет 16 ГБ, и он доступен для загрузки в Steam прямо сейчас.

Помимо автономного режима, патч обновляет системы «Соседство» и «Гнездо» и позволяет вам приостанавливать игру в одиночной игре. Он также содержит множество исправлений ошибок и настроек.

Это обновление знаменует окончание поддержки Redfall. Ведь Microsoft уже объявила о своих планах закрыть Arkane Austin. Тем не менее, тот факт, что разработчики пошли дальше и выпустили этот патч, заслуживает похвалы. Предыдущий патч для Redfall, Title Update 3, был выпущен в ноябре 2023 года. Это означает, что последнее обновление вышло примерно через шесть месяцев после него.

Основные моменты обновления: