Для Redfall вышло последнее обновление с офлайн-режимом и многим другим

Arkane Austin выпустила обновление игры 4, последний патч для Redfall, который добавляет автономный режим. Размер этого патча на ПК составляет 16 ГБ, и он доступен для загрузки в Steam прямо сейчас.
Помимо автономного режима, патч обновляет системы «Соседство» и «Гнездо» и позволяет вам приостанавливать игру в одиночной игре. Он также содержит множество исправлений ошибок и настроек.
Это обновление знаменует окончание поддержки Redfall. Ведь Microsoft уже объявила о своих планах закрыть Arkane Austin. Тем не менее, тот факт, что разработчики пошли дальше и выпустили этот патч, заслуживает похвалы. Предыдущий патч для Redfall, Title Update 3, был выпущен в ноябре 2023 года. Это означает, что последнее обновление вышло примерно через шесть месяцев после него.
Основные моменты обновления:
- Одиночный офлайн-режим с паузой.
- Гнезда были значительно расширены.
- Новые дополнительные боссы и новые варианты врагов.
- Новое дерево навыков в открытом мире.
- Множество новых встреч в открытом мире, созданных вручную.
- Новое оружие.
- Общие исправления ошибок и доработка.
Отряд Самоубийц скоро тоже ждет последний патч с оффлайн режимом и отключение серваков
Скоро в зелёном магазине?
Зачем?
Шоколад подорожал, буду обмазываться и представлять, что это шоколад.
Сюжетка там есть ?
Да, насколько я знаю
Игра то неплохая. Я разок прошел еще через геймпасс. А с торрента так вообще подарок был бы. За бесплатно в это можно поиграть. Ради Аркейнов. Их почерк все равно прослеживается, хоть и смахивает на черновик.
Вышел последний патч для этого который автоматически списывает все деньги с заявленной карты и навсегда закрывает доступ в магазин. А чё не мамонты, не растают