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Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 266 оценок

Для Redfall вышло последнее обновление с офлайн-режимом и многим другим

monk70
Новости

Arkane Austin выпустила обновление игры 4, последний патч для Redfall, который добавляет автономный режим. Размер этого патча на ПК составляет 16 ГБ, и он доступен для загрузки в Steam прямо сейчас.

Помимо автономного режима, патч обновляет системы «Соседство» и «Гнездо» и позволяет вам приостанавливать игру в одиночной игре. Он также содержит множество исправлений ошибок и настроек.

Это обновление знаменует окончание поддержки Redfall. Ведь Microsoft уже объявила о своих планах закрыть Arkane Austin. Тем не менее, тот факт, что разработчики пошли дальше и выпустили этот патч, заслуживает похвалы. Предыдущий патч для Redfall, Title Update 3, был выпущен в ноябре 2023 года. Это означает, что последнее обновление вышло примерно через шесть месяцев после него.

Основные моменты обновления:

  • Одиночный офлайн-режим с паузой.
  • Гнезда были значительно расширены.
  • Новые дополнительные боссы и новые варианты врагов.
  • Новое дерево навыков в открытом мире.
  • Множество новых встреч в открытом мире, созданных вручную.
  • Новое оружие.
  • Общие исправления ошибок и доработка.
14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
agula98

Отряд Самоубийц скоро тоже ждет последний патч с оффлайн режимом и отключение серваков

3
StarfieJId

Скоро в зелёном магазине?

2
Alcoza1cer

Зачем?

1
StarfieJId Alcoza1cer

Шоколад подорожал, буду обмазываться и представлять, что это шоколад.

3
Glodus Muspell

Сюжетка там есть ?

1
DenisVTR

Да, насколько я знаю

0
ImUndecovahBruh

Игра то неплохая. Я разок прошел еще через геймпасс. А с торрента так вообще подарок был бы. За бесплатно в это можно поиграть. Ради Аркейнов. Их почерк все равно прослеживается, хоть и смахивает на черновик.

1
1barac9U7ada7

Вышел последний патч для этого который автоматически списывает все деньги с заявленной карты и навсегда закрывает доступ в магазин. А чё не мамонты, не растают

0