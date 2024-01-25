Phantom Abyss покинула ранний доступ и теперь доступна на Xbox Series X/S и PC

Игра Phantom Abyss от Team WIBY вышла из раннего доступа и теперь доступна в версии 1.0 на Xbox Series X/S и PC. Появился новый трейлер, демонстрирующий все ужасные опасности, которые могут ожидать игроков в асинхронной многопользовательской игре.

В роли исследователя с верным кнутом игроки бегут по процедурно-генерируемым храмам в Phantom Abyss, обнаруживая реликвии и другие сокровища и избегая ловушек. Загвоздка в том, что у вас есть только одна попытка пройти храм. Если вы умрете, он исчезнет навсегда. К счастью, можно увидеть фантомы других игроков, которые подскажут, что делать.

В версии 1.0 изменен режим Adventure Mode, в котором на выбор предлагаются храмы с фиксированным кнутом, реликвиями и испытаниями. Классический режим стал режимом "Бездна", в котором игроки пытаются пройти все четыре области, чтобы добраться до конца. Однако вы попадете в таймер, так как пройти его может только один игрок. Если этого было недостаточно, то хлыст также изменился и теперь не накладывает проклятий. Также в игре есть различные скины, которые можно разблокировать, проходя испытания.