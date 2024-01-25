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Phantom Abyss 22.06.2021
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Платформер, От первого лица
6.3 13 оценок

Phantom Abyss покинула ранний доступ и теперь доступна на Xbox Series X/S и PC

butcher69
Новости

Игра Phantom Abyss от Team WIBY вышла из раннего доступа и теперь доступна в версии 1.0 на Xbox Series X/S и PC. Появился новый трейлер, демонстрирующий все ужасные опасности, которые могут ожидать игроков в асинхронной многопользовательской игре.

В роли исследователя с верным кнутом игроки бегут по процедурно-генерируемым храмам в Phantom Abyss, обнаруживая реликвии и другие сокровища и избегая ловушек. Загвоздка в том, что у вас есть только одна попытка пройти храм. Если вы умрете, он исчезнет навсегда. К счастью, можно увидеть фантомы других игроков, которые подскажут, что делать.

В версии 1.0 изменен режим Adventure Mode, в котором на выбор предлагаются храмы с фиксированным кнутом, реликвиями и испытаниями. Классический режим стал режимом "Бездна", в котором игроки пытаются пройти все четыре области, чтобы добраться до конца. Однако вы попадете в таймер, так как пройти его может только один игрок. Если этого было недостаточно, то хлыст также изменился и теперь не накладывает проклятий. Также в игре есть различные скины, которые можно разблокировать, проходя испытания.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
bohdan2015

не хочу, не буду:D играю в Meet Your Maker)

2.5 года игра пробыла в раннем доступе, многовато:(( я её видел как только появилась, но по итогу тогда не зашли локации и что есть погоня стражей). Но как говорится - скачайте, посмотрите. Может челленджи на время понравится проходить и купите. Всё-таки новый контент добавили.

в игре присутствует ассиметричный мультиплеер, т.е. действия игроков призрачны (как в гонках, уже записан результат, который был до этого).

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