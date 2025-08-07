S-Game начала раскрывать актерский состав экшена Phantom Blade Zero

S-Game не дает забыть о своем многообещающем экшене Phantom Blade Zero. Ближе к концу этого года станет известна дата выхода игры, которая предположительно выйдет в 2026 году. Тем не менее, создатели стараются скрасить ожидание игроков.

Не так давно они показали игровой процесс в 20-минутном ролике. А теперь мы смогли поближе рассмотреть главного героя, за которого нам предстоит играть. Разработчики показали модель и актера Ючэна, исполняющего роль Соула.

Phantom Blade Zero - это игра, действие которой происходит в вымышленном мире, где нам предстоит управлять Соулом, настоящим мастером боевых искусств. Будучи элитным убийцей, служащим неуловимому Ордену, главный герой борется за судьбу мира, хотя сам слабеет с каждым днем. Будучи подставленным в убийстве патриарха ордена и получив тяжелое ранение во время охоты, ему осталось всего 66 дней, чтобы победить могущественных противников, разоблачить заговор и спасти мир боевых искусств.

По словам разработчиков, в скором времени появится еще больше подробностей о персонажах.