на главную
об игре
Phantom Fury 23.04.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
7.6 36 оценок

Ретро-шутер Phantom Fury получил новый трейлер с обзором игрового процесса в честь скорого выхода

monk70
Новости

Издательство 3D Realms и разработчики Slipgate Ironworks представили новый взрывной трейлер Phantom Fury, шутера от первого лица, вдохновленного роуд-муви, с Шелли «Бомба» Харрисон из Ion Fury в главной роли перед выходом долгожданной игры во вторник, 23 апреля 2024 г. на ПК. Консольные версии появятся позже в 2025 году.

Ключевая информация:

  • Новое отдельное приключение с участием крутой главной героини Ion Fury, вдохновленное классическими путешествиями и боевиками.
  • Яркий шутер от первого лица в интерактивном мире: взламывайте компьютеры, управляйте вертолетами и даже играйте в аркадные автоматы между напряженными перестрелками.
  • Воспользуйтесь грозным арсеналом из более чем 20 видов оружия, в том числе любимцем фанатов, например, револьвером Loverboy, каждый из которых имеет улучшения и усовершенствования.
  • Используйте бионическую руку Шелли, чтобы оглушать врагов, блокировать пули и устраивать резню, сражаясь в Чикаго, Альбукерке и других городах.
2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
JEKABRAZZ

Сейчас графодрочеры набегут и начнут вонять.

5
Mario Zucco

вонь исходит только от тебя,извини,это так.

-5
Oscilograf Mario Zucco

а вот и графодрочера завезли.

1
JEKABRAZZ Mario Zucco

Если ты играл в первую и Turbo Overkill это не в твой огород камень. Зачем ты мне это написал?

0
Mario Zucco

геймплей такой себе,в демку поиграл,не понравилось.прошлая игра игралась веселее.turbo overkill из подобных понравился больше

0
Oscilograf

Был такой шутер "Хром", там вроде две части было, вот очень напоминает. На тот момент смотрелся круто, даже иллюзия открытого мира была. Маленькая.

0