Ретро-шутер Phantom Fury получил новый трейлер с обзором игрового процесса в честь скорого выхода

Издательство 3D Realms и разработчики Slipgate Ironworks представили новый взрывной трейлер Phantom Fury, шутера от первого лица, вдохновленного роуд-муви, с Шелли «Бомба» Харрисон из Ion Fury в главной роли перед выходом долгожданной игры во вторник, 23 апреля 2024 г. на ПК. Консольные версии появятся позже в 2025 году.
Ключевая информация:
- Новое отдельное приключение с участием крутой главной героини Ion Fury, вдохновленное классическими путешествиями и боевиками.
- Яркий шутер от первого лица в интерактивном мире: взламывайте компьютеры, управляйте вертолетами и даже играйте в аркадные автоматы между напряженными перестрелками.
- Воспользуйтесь грозным арсеналом из более чем 20 видов оружия, в том числе любимцем фанатов, например, револьвером Loverboy, каждый из которых имеет улучшения и усовершенствования.
- Используйте бионическую руку Шелли, чтобы оглушать врагов, блокировать пули и устраивать резню, сражаясь в Чикаго, Альбукерке и других городах.
Сейчас графодрочеры набегут и начнут вонять.
вонь исходит только от тебя,извини,это так.
а вот и графодрочера завезли.
Если ты играл в первую и Turbo Overkill это не в твой огород камень. Зачем ты мне это написал?
геймплей такой себе,в демку поиграл,не понравилось.прошлая игра игралась веселее.turbo overkill из подобных понравился больше
Был такой шутер "Хром", там вроде две части было, вот очень напоминает. На тот момент смотрелся круто, даже иллюзия открытого мира была. Маленькая.