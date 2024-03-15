Ретро-шутер Phantom Fury появится на ПК в конце апреля

Продолжение Ion Fury, Phantom Fury, выйдет на ПК в Steam и GOG 23 апреля, объявили издатель 3D Realms и разработчик Slipgate Ironworks. Версии для PlayStation 5, Xbox Series и Switch также запланированы, но дата не указана.
Действие происходит через много лет после ее боя с Джадусом Хескелем. Шелли «Бомба» Харрисон просыпается в новом мире, вытащенная из комы по приказу старого коллеги, с новой бионической рукой.
Получив задание найти очень опасный артефакт, легендарное Ядро Демона, Шелли отправляется в напряженное путешествие по США, пытаясь преодолеть собственное прошлое, чтобы спасти будущее человечества.
что-то оверкилл немного напоминает,особенно секциями с транспортом.
Ждём,выглядит интересно