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Phantom Fury 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
7.8 30 оценок

Ретро-шутер Phantom Fury появится на ПК в конце апреля

monk70
Новости

Продолжение Ion Fury, Phantom Fury, выйдет на ПК в Steam и GOG 23 апреля, объявили издатель 3D Realms и разработчик Slipgate Ironworks. Версии для PlayStation 5, Xbox Series и Switch также запланированы, но дата не указана.

Действие происходит через много лет после ее боя с Джадусом Хескелем. Шелли «Бомба» Харрисон просыпается в новом мире, вытащенная из комы по приказу старого коллеги, с новой бионической рукой.

Получив задание найти очень опасный артефакт, легендарное Ядро Демона, Шелли отправляется в напряженное путешествие по США, пытаясь преодолеть собственное прошлое, чтобы спасти будущее человечества.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Josuke_4444

что-то оверкилл немного напоминает,особенно секциями с транспортом.

Ждём,выглядит интересно

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