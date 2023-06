Для Pharaoh: A New Era вышло очередное обновление и игроки довольны стараниями разработчиков ©

Хотя Pharaoh: A New Era - ремейк культовой игры Pharaoh, дополненный игрой Cleopatra: Queen of the Nile, — выпущенный в феврале, может быть и не был проклят десятью египетскими казнями, но в день релиза в нем было довольно много ошибок и недостатков. Из последних особенно вопиющими были отсутствие мини-карты и возможности поворота камеры — функций, весьма необходимых в градостроителях, имевшихся в оригинале.

В результате этих и других проблем процент положительных отзывов игроков на Steam упал с 75% до 65% за первую неделю после выхода игры. Поэтому студия Triskell Interactive засучила рукава и начала возвращать в игру в приличный вид. Хотя, нормальную поддержку русского языка так и не завезли. Но, например, в игре появилась вышеупомянутая мини-карта и поддержка ультрапанорамных разрешений.

Кроме того, разработчик устранил ряд ошибок и значительно улучшил баланс Pharaoh: A New Era. Лучшим доказательством приверженности разработчиков является тот факт, что с момента запуска они выпустили уже восемь обновлений - как небольших так называемых хотфиксов, так и "больших" патчей. Последнее из них стало доступно сегодня. Список изменений, внесенных этим патчем, насчитывает несколько десятков пунктов - ознакомьтесь с ним на этой странице.

Сообщество, похоже, удовлетворено. В обсуждении под этим постом можно найти такие комментарии, как:

Молодцы! Я с нетерпением жду улучшений в военном разделе.

О да. Многие из проблем, которые у меня были, были решены.

Больше патчей? Отлично! Я проверю их, как только вернусь с работы. Спасибо за достойное обновление. Давайте продолжать в том же духе.

Потрясающе! Думаю, многие ждали этого патча и будут им довольны. Большое спасибо!

Стоит отметить, что разработчики не только отвечают на вопросы фанатов, но и, похоже, прислушиваются к ним. Такой подход явно приносит свои плоды - 78% из 74 отзывов, написанных игроками на Steam за последние тридцать дней, являются положительными. На общий результат это повлияло незначительно - благоприятные отзывы составляют 67% из более чем 2 700 размещенных - но, похоже, студия Triskell Interactive находится на пути к тому, чтобы сделать Pharaoh: A New Era достойным ремейком.