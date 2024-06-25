Большое обновление для Phasmophobia добавило новую карту и ускоряет получение уровней

Kinetic Games выпустила новое обновление Phasmophobia, и в нем достаточно много интересного. Ранее в этом году Kinetic выпустила дорожную карту кооперативного хоррора, в которой студия обещала такие дополнения, как новые задания, новые модели игроков, новые модели призраков и многое другое.

Хотя это обновление не содержит многого из того, что было обещано для версии 0.10, в нем появилась совершенно новая карта в виде Point Hope - головокружительного маяка с десятью этажами и двенадцатью комнатами для исследования.

Вы сможете разблокировать Point Hope на 15-м уровне, но благодаря некоторым изменениям в уровневом развитии это обновление не займет у вас много времени.

Kinetic Games заявляет, что снизила количество опыта, необходимого для достижения 100-го уровня, примерно на 10 %, что должно ускорить процесс получения уровней. Кроме того, теперь вы можете "поднять уровень до 9999 для каждого престижа", если вам очень-очень нравится играть в Phasmophobia.

По словам Kinetic, в игру были внесены и другие изменения, в том числе технические оптимизации, которые "значительно улучшили производительность нескольких областей игры".

Полную информацию о патче 0.10 для Phasmophobia вы можете прочитать здесь. К сожалению, в них нет никаких упоминаний о давно откладываемом консольном релизе Phasmophobia, но, надеемся, мы узнаем об этом скорее раньше, чем позже.

Phasmophobia доступна прямо сейчас на PC через Steam.