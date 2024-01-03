Дорожная карта Phasmophobia на 2024 год включает в себя визуальную реконструкцию, новые предметы и многое другое

Компания Kinetic Games представила дорожную карту Phasmophobia на 2024 год и далее, рассказав о том, что ждет многопользовательский хоррор с охотой на призраков в этом году.

В новом сообщении в Steam авторы заявили, что убрали "любые прогнозируемые даты предстоящих релизов", так что если вы надеялись на какие-то конкретные сроки - в частности, на долгожданный консольный релиз Phasmophobia, — то вам не повезло.

До версии 1.0 для игры запланировано три крупных обновления, и у них довольно запоминающиеся названия. Обновления начинаются с версии 0.9, которая выйдет на следующей неделе. В версии 0.9 будет изменено освещение, а также изменены уровни предметов и улучшена работа магазина.

В версии 0.10 вас ждут новые задания, изменения в системе наград и новое снаряжение, а в версии 0.11 будут переработаны модели и анимации игроков.

Наконец, в релизе Phasmophobia 1.0 появятся новые модели призраков, система галлюцинаций и "многое другое", так что фанатам Phasmophobia есть чего ждать.

Kinetic также включила раздел "Выпускаем отдельно, как только они будут готовы", в котором собраны более крупные и долгосрочные проекты, такие как релиз консоли и введение новой локации Point Hope.

По словам Kinetic, Point Hope - это маяк с "совершенно иным геймплеем", чем в других локациях. В нем будут "петляющие места" и укрытия, которые заставят игроков принимать быстрые решения, спасаясь от нападающих.

По словам представителей Kinetic, также будут переделаны локации "Ферма Бласдейл" и "Ферма Графтон", которые "невероятно похожи визуально и по планировке".

Обе локации получат изменения в планировке, включая переоборудование спальни для близнецов в Графтоне в "большую мастерскую швеи", наполненную жуткими манекенами. Замечательно!

Ферма, тем временем, будет перестроена в сторону "великого особняка" с огромными комнатами, наполненными деталями и предметами из долгой и богатой истории жизни владельца.