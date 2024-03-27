Phasmophobia выпускает обновление 0.9.6.0

Phasmophobia получила новое обновление, которое внесло в игру несколько изменений и добавило специальное событие как раз к Пасхе. Популярная игра об охоте за привидениями в прошлом проводила специальные мероприятия на Хэллоуин и Рождество.

В новом обновлении Phasmophobia v0.9.6.0, также известном как "Пасха 2024", было внедрено специальное двухнедельное мероприятие, посвященное праздничному периоду. Кроме того, был представлен обширный список исправлений ошибок и других изменений.

В дорожной карте, опубликованной компанией Kinetic Games, было заявлено, что они планируют выпустить полную версию Phasmophobia в 2024 году. В версию 1.0 будут внесены новые модели призраков, улучшенные механики охоты и событий, а также добавлены новые взаимодействия. Пока нет информации о том, когда будут доступны отложенные консольные версии Phasmophobia. Порты для PlayStation 5 и Xbox Series X/S были запланированы к выходу в августе прошлого года, однако из-за пожара в офисе Kinetic Games выпуск был перенесен на более позднее время.