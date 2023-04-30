По словам Capcom, серия Ace Attorney пользуется большим успехом во всем мире ©

Как сообщил операционный директор Capcom Харухиро Цудзимото в интервью японскому журналу Famitsu, серия визуальных новелл Ace Attorney пользуется большим успехом во всем мире.

Эта новость особенно актуальна в связи с тем, что франшиза была создана Шу Такуми, который создал и Ghost Trick: Phantom Detective - одного из наименее известных приключений Capcom, которое, как не удивительно, скоро получит ремастер.

"Такой подход к изданию связан с распространением цифрового формата: если мы думаем, что хотим продать продукт, мы можем немедленно воплотить его в жизнь", - объяснил Цудзимото, говоря о недавнем возрождении интеллектуальной собственности, такой как Mega Man и Ghost Trick.

Что касается Ghost Trick, то Шу Такуми также работал над серией Ace Attorney, которая пользуется необычайным успехом во всем мире. Представляя ремастер Ghost Trick и указывая, что он был создан геймдиректором Ace Attorney, мы надеемся привлечь внимание фанатов со всего мира.