Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy появится в подписке Game Pass

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy практически открыла презентацию Xbox на выставке TGS 2023. Первые три главы серии Phoenix Wright будут доступны подписчикам Game Pass непосредственно в каталоге сервиса, начиная с 26 сентября 2023 года.
Если вы еще не знакомы с игрой, то это детективная визуальная новелла, в центре которого - перипетии жизни адвоката, ведущего различные дела.
В игре, изначально вышедшей на портативных консолях Nintendo, чередуются этапы исследования и расследования, в ходе которых нам приходится осматривать различные локации в поисках улик и доказательств, вести диалоги с персонажами, а также этапы в зале суда с захватывающими допросами и перекрестными допросами.
Цель - найти преступника и, возможно, спасти невинных людей от ложного обвинения в делах, которые оказываются весьма запутанными и полными абсурдных поворотов.
Те кто не играл, сыграйте. Но только на ПК локализацию можно поставить.