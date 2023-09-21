Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy появится в подписке Game Pass ©

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy практически открыла презентацию Xbox на выставке TGS 2023. Первые три главы серии Phoenix Wright будут доступны подписчикам Game Pass непосредственно в каталоге сервиса, начиная с 26 сентября 2023 года.

Если вы еще не знакомы с игрой, то это детективная визуальная новелла, в центре которого - перипетии жизни адвоката, ведущего различные дела.

В игре, изначально вышедшей на портативных консолях Nintendo, чередуются этапы исследования и расследования, в ходе которых нам приходится осматривать различные локации в поисках улик и доказательств, вести диалоги с персонажами, а также этапы в зале суда с захватывающими допросами и перекрестными допросами.

Цель - найти преступника и, возможно, спасти невинных людей от ложного обвинения в делах, которые оказываются весьма запутанными и полными абсурдных поворотов.