Если бы не краудфандинг, Джош Сойер предпочел бы, чтобы Pillars of Eternity все-таки была пошаговой ©

Джош Сойер хорошо известен поклонникам ролевых игр. Не так давно он занимал пост директора Pentiment, но успел поработать и над другими известными франшизами, в том числе Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas.

В прошлом Сойер неоднократно выражал свое недовольство игрой Pillars of Eternity, созданием которой он в итоге занялся. И хотя разработчик с удовольствием бы создал совсем другую игру, ему пришлось пойти на поводу у фанатов, которые хотели получить CRPG в реальном времени, так как это был краудфандинговый проект.

В недавнем разговоре с порталом TouchArcade Сойер сказал, что если бы у него была полная свобода действий, то он бы предпочел сделать Pillars of Eternity пошаговой, в стиле Larian Studios.

Я очень доволен Pillars и Deadfire, но, думаю, если бы не краудфандинг, скорее всего, я бы сделал их пошаговыми. Я не говорю, что не надо делать паузу в реальном времени, но я думаю, что пошаговая система Deadfire, которую я не могу приписать себе, так как ее сделали Ник Карвер и Брайан Макинтош, была действительно классной. Но сама игра не была рассчитана на это, так что разработать пошаговую игру, с меньшим количеством сражений, но гораздо более тактическими, я думаю, было бы очень весело, и в ней была бы потрясающая кинематографические эффекты и все остальное. Это было бы здорово.

Что касается возможной Pillars of Eternity 3? Сойер говорит, что если однажды у него будет бюджет на уровне Baldur's Gate 3, то он, конечно, не откажется от создания продолжения франшизы.

Я думаю, что если бы у меня действительно был неограниченный бюджет, то я бы попробовал сделать Pillars 3, потому что я знаю, какой бюджет был у Deadfire, а это не так много, и я слышал от некоторых людей, какой бюджет был у Baldur's Gate 3, и я не собираюсь говорить о цифрах, но если у меня будет такой бюджет, то, конечно, я сделаю Pillars 3.

Что касается будущего Pentiment, он не собирается полностью исключать возможность продолжения, но режиссер считает, что уже рассказал о том, что хотел, в первой игре, и остался доволен результатом.

Не думаю, что я бы сделал Pentiment 2. Я действительно очень доволен этой игрой. Не то чтобы я больше никогда не хотел это делать, просто она только что вышла, может быть, я бы подождал некоторое время.